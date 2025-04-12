Барнаульские дачники пожаловались в прокуратуру на председателя СНТ "Меланжист"

Люди обвиняют Анатолия Хоменко в непрозрачной финансовой отчетности, бездействии, манипуляциях при перевыборах и многом другом

12 апреля 2025, 12:45, ИА Амител

Дача / Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"

В барнаульском СНТ "Меланжист" возник конфликт между садоводами и действующим председателем Анатолием Хоменко, сообщает "Толк".

Люди обвиняют дачного "начальника" в непрозрачной финансовой отчетности, задолженности ресурсовикам, бездействии в решении проблем с инфраструктурой, завышении расходов на ремонтные работы, махинациях с продажей техники СНТ, незаконных взносах с новых членов, а также в манипуляциях при перевыборах и наличии "мертвых душ" в правлении.

"Глава СНТ неохотно выходит за рамки открытия сезона, включающего, по его мнению (со слов дачников), лишь запуск воды и подключение света. Качество воды и дорог, сложности с вывозом мусора, запущенное садоводческое озеро, несбыточная мечта о подключении к газу – все эти проблемы, уверяют огородники, висят в воздухе. Плюс к этому взносы растут как на дрожжах и собираются преимущественно наличными. Куда уходят деньги, садоводы тоже не знают", – отмечает издание.

На все вопросы при этом Хоменко отвечает фразами в духе "Мне это неинтересно" и "Мне этим некогда заниматься". Мнения дачников для него, по их словам, не существует.

Недовольство к председателю усугубилось после попытки переизбрания главы, в ходе которой возникли нарушения: в бюллетенях заочного голосования исчезла фамилия "народного" кандидата – энергетика Андрея Чубарова, поддержанного большинством на очном собрании. Активисты попытались передать требование о включении новых кандидатов в бюллетени, однако председатель и бухгалтер отсутствовали в офисе.

На недавнем отчетно-выборном собрании за два часа до окончания председатель сказал: "Все, мне неинтересно. Собрание закончено", а затем ушел, говорят дачники.

Сам Хоменко, возглавляющий СНТ около семи лет, в беседе с "Толком" указал, что в своей работе руководствуется исключительно нормами законодательства. А в части выборов он опирался на 213-ФЗ.

"Там четко сказано, что все вопросы, которые необходимо было задать правлению, и все предложения должны быть предоставлены перед собранием в письменном виде. И не позднее десяти дней до начала собрания. Мы обязаны были правлением все это рассмотреть в течение трех дней и дать письменный ответ. Ничего подобного не поступало. То, что они [недовольные садоводы] там излагают, проходило на собрании в сумбурном, эмоциональном настроении типа митинга. И все это бушевало. Потом они остались после закрытия собрания и муссировали эту тему", – заявил председатель СНТ.

5 апреля дачники массово пришли в зимний офис СНТ на улице 50 лет СССР, 16. Но его двери оказались закрыты. Хоменко заявил, что просто не захотел в этом участвовать. "Они пригласили в своем чате, который они создали, людей: уважаемые неравнодушные, кому небезразлична судьба садоводства, приходите с дедушками-бабушками, внуками, племянниками, соседями на 50 лет СССР. Я обалдел. Это что такое? Смертный приговор, что ли, – насчет этого протокола [собрания членов СНТ]? Я, конечно, не пошел. Зачем мне это надо? Я в этих сворах участвовать не намерен", – отметил он.

В итоге конфликт привел к обращению около 200 членов СНТ в прокуратуру с просьбой проверить финансовую деятельность Хоменко. Также стало известно о блокировке счетов товарищества из-за иска "Алтайэнергосбыта" на 571 тысячу рублей, о чем садоводов ранее не информировали.

Активистам уже удалось вручить председателю требование о коррекции бюллетеней, однако итоги противостояния пока остаются неясными.