Барнаульские дачники пожаловались в прокуратуру на председателя СНТ "Меланжист"
Люди обвиняют Анатолия Хоменко в непрозрачной финансовой отчетности, бездействии, манипуляциях при перевыборах и многом другом
12 апреля 2025, 12:45, ИА Амител
В барнаульском СНТ "Меланжист" возник конфликт между садоводами и действующим председателем Анатолием Хоменко, сообщает "Толк".
Люди обвиняют дачного "начальника" в непрозрачной финансовой отчетности, задолженности ресурсовикам, бездействии в решении проблем с инфраструктурой, завышении расходов на ремонтные работы, махинациях с продажей техники СНТ, незаконных взносах с новых членов, а также в манипуляциях при перевыборах и наличии "мертвых душ" в правлении.
"Глава СНТ неохотно выходит за рамки открытия сезона, включающего, по его мнению (со слов дачников), лишь запуск воды и подключение света. Качество воды и дорог, сложности с вывозом мусора, запущенное садоводческое озеро, несбыточная мечта о подключении к газу – все эти проблемы, уверяют огородники, висят в воздухе. Плюс к этому взносы растут как на дрожжах и собираются преимущественно наличными. Куда уходят деньги, садоводы тоже не знают", – отмечает издание.
На все вопросы при этом Хоменко отвечает фразами в духе "Мне это неинтересно" и "Мне этим некогда заниматься". Мнения дачников для него, по их словам, не существует.
Недовольство к председателю усугубилось после попытки переизбрания главы, в ходе которой возникли нарушения: в бюллетенях заочного голосования исчезла фамилия "народного" кандидата – энергетика Андрея Чубарова, поддержанного большинством на очном собрании. Активисты попытались передать требование о включении новых кандидатов в бюллетени, однако председатель и бухгалтер отсутствовали в офисе.
На недавнем отчетно-выборном собрании за два часа до окончания председатель сказал: "Все, мне неинтересно. Собрание закончено", а затем ушел, говорят дачники.
Сам Хоменко, возглавляющий СНТ около семи лет, в беседе с "Толком" указал, что в своей работе руководствуется исключительно нормами законодательства. А в части выборов он опирался на 213-ФЗ.
"Там четко сказано, что все вопросы, которые необходимо было задать правлению, и все предложения должны быть предоставлены перед собранием в письменном виде. И не позднее десяти дней до начала собрания. Мы обязаны были правлением все это рассмотреть в течение трех дней и дать письменный ответ. Ничего подобного не поступало. То, что они [недовольные садоводы] там излагают, проходило на собрании в сумбурном, эмоциональном настроении типа митинга. И все это бушевало. Потом они остались после закрытия собрания и муссировали эту тему", – заявил председатель СНТ.
5 апреля дачники массово пришли в зимний офис СНТ на улице 50 лет СССР, 16. Но его двери оказались закрыты. Хоменко заявил, что просто не захотел в этом участвовать. "Они пригласили в своем чате, который они создали, людей: уважаемые неравнодушные, кому небезразлична судьба садоводства, приходите с дедушками-бабушками, внуками, племянниками, соседями на 50 лет СССР. Я обалдел. Это что такое? Смертный приговор, что ли, – насчет этого протокола [собрания членов СНТ]? Я, конечно, не пошел. Зачем мне это надо? Я в этих сворах участвовать не намерен", – отметил он.
В итоге конфликт привел к обращению около 200 членов СНТ в прокуратуру с просьбой проверить финансовую деятельность Хоменко. Также стало известно о блокировке счетов товарищества из-за иска "Алтайэнергосбыта" на 571 тысячу рублей, о чем садоводов ранее не информировали.
Активистам уже удалось вручить председателю требование о коррекции бюллетеней, однако итоги противостояния пока остаются неясными.
15:15:33 12-04-2025
Не оправдывая председателя.
Да сплошь я рядом. Что в садах, что в гаражных кооперативах.
Ты нам сделай, обеспечь, из штанов выпрыгни. А платить мы не будем, за что платить, всё равно разворуешь. А жить хотим красиво.
Пусть с себя начнут
19:02:45 12-04-2025
Гость (15:15:33 12-04-2025) Не оправдывая председателя. Да сплошь я рядом. Что в сад... О, председатель отписался!
23:16:16 12-04-2025
Гость (19:02:45 12-04-2025) О, председатель отписался!... идиот отписался.
22:45:55 12-04-2025
Гость (15:15:33 12-04-2025) Не оправдывая председателя. Да сплошь я рядом. Что в сад... Поддержу комментарий полностью. Порядок работы СНТ описан в законе в первую очередь. Это не взаимоотношения муниципалитета и жителей, это товарищество. Живет чисто на взносы его членов. На этот общак. И никаких дополнительных денег. Но тут начинается - дорогу к садоводству отсыпь и плевать, что она не на территории садоводства. И по садоводству отсыпь. Ну по садоводству ладно, готовится смета и объявляется собрание, сколько с членов садоводства нужно собрать денежков. И тут же эти "инициативные" начинают: а ты нам за счет садоводства отсыпь. А то и за свой счет. В лучшем случае за счет других членов садоводства. Вот и как с такими хитропопыми, желающими все иметь но за чужой счет, общаться?
15:25:23 12-04-2025
Не то, чтобы нарочно защищаю. Но председателям вообще памятники надо ставить. На них вечно куча нападок и за такую зарплату.... У нас ТСЖ, отличный парень был председатель, житель дома. Наотрез отказались выбирать на новый срок. А теперь поговаривают как бы вернуть.
Конкретно этот председатель. Помню раньше ни один год покупал у нас песок и щебень. Ничего там не пририсовывали ни в ценах, ни в объёмах.
20:44:35 12-04-2025
А новая метла будет мести по новому? А кто из жалобщиков готов возглавить и навести порядок, за зарплату три копейки?
22:36:12 12-04-2025
Гость (19:02:45 12-04-2025) О, председатель отписался!... О, желающий захапать денежное место отписался!
02:20:34 14-04-2025
Гость (22:36:12 12-04-2025) О, желающий захапать денежное место отписался!... иди туда, в денежное. чо тут сидишь пишешь?
02:21:03 14-04-2025
председателям честь и хвала, а недовольным идиотам палками по хребтам