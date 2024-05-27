Такой день. Встреча Томенко с Лукашенко и заморозки в начале лета на Алтае

О главных событиях региона за 27 мая

27 мая 2024, 23:59, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Белоруссию. Сегодня его делегация встретилась с президентом Александром Лукашенко. В ходе встречи он предложил проработать вопрос по организации прямого авиарейса Минск – Барнаул, а также назвал регион близким по духу к республике.

Лето на Алтае начнется с заморозков после нескольких дней похолодания в конце мая. 31 мая ожидаются дожди в отдельных районах края. С 1 июня будет преимущественно без осадков, однако в ночь местами ожидается до -2 градусов.

Барнаульская мэрия начала искать подрядчика, который проведет капремонт выставочного зала музея "Город" на проспекте Ленина, 111. Администрация города готова потратить на это 17,4 млн рублей.

Компания-победитель должна будет выполнить не только ремонт выставочного зала и кабинетов, но и обновить системы водоснабжения и канализации, заменить сети электроснабжения, сделать освещение подвальных помещений и лестничных клеток, отремонтировать системы тепловентиляции в подвальном помещении и так далее.