Лукашенко назвал Алтайский край близким по духу Белоруссии

Он подчеркнул, что регион по праву считается житницей России

27 мая 2024, 20:55, ИА Амител

Александр Лукашенко / Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Алтайский край близким по духу белорусскому государству. Как сообщает "Пул Первого", во время встречи с губернатором Виктором Томенко он отметил, что Алтай по праву считается житницей России.

"По объему намолоченного зерна, в первую очередь высококачественной пшеницы, вы входите в первую десятку регионов России. Я уже не говорю про гречиху, в которой вы признанный лидер прошлого года с урожаем почти в 1 млн тонн", – сказал он, отметив, что в Алтайском крае белорусские власти ее могут дозакупить.

Лукашенко также отметил, что для Томенко Белоруссия, "в общем-то, родная", поскольку его мама родилась в Белоруссии. До встречи с белорусским президентом алтайский губернатор посетил родные для себя места.