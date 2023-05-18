Такой день. Встреча Томенко с Матвиенко и новое наказание для владельцев собак

О главных событиях Алтайского края за 17 мая

18 мая 2023, 00:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае планируют ввести ответственность за нарушение требований к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующие изменения в закон "Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края" депутаты регионального парламента рассмотрят на сессии 25 мая.

Последние звонки для выпускников школ Барнаула в 2023 году пройдут раньше обычного – во вторник, 23 мая. Столь раннее окончание учебного года связано с началом ГИА. В частности, у девятиклассников оно начнётся уже 24 мая, а у выпускников школ – 26 мая.

В Барнауле начался капремонт дороги по улице Малахова. Работы сейчас идут от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Глава региона обсудил со спикером текущее положение дел в регионе, планы по социально-экономическому развитию на текущий год, а также организацию работы с семьями наших военнослужащих, которые выполняют свой долг в зоне СВО.