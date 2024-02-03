Такой день. Встреча Томенко с вдовами бойцов СВО и проверка из-за избиения школьника

О главных событиях Алтайского края за 2 февраля

03 февраля 2024, 00:21, ИА Амител

Северное сияние зимней ночью / Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с вдовами военнослужащих, погибших в зоне спецоперации. Глава региона заверил женщин в том, что семьи участников СВО будут окружены вниманием государства и общества, а также будут получать необходимую поддержку.

В Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства проведут проверку в связи с участившимися жалобами на условия лечения в инфекционном отделении центра. В Минздраве подтвердили, что в инфекционном отделении больницы действительно требуется капитальный ремонт. Однако на данный момент это сделать невозможно без остановки лечебного процесса.

День борьбы против рака будут отмечать во всем мире 4 февраля. История противостояния человечества и тяжелой болезни насчитывает сотни лет. Об этом написано множество книг, в том числе и всемирно известный "Раковый корпус" Александра Солженицына. Вместе с главным внештатным онкологом Минздрава Алтайского края, президентом Ассоциации онкологических организаций Сибири и Дальнего Востока, главным врачом Алтайского краевого онкологического диспансера, доктором медицинских наук Игорем Вихляновым корреспондент amic.ru перечитал знаменитое произведение, чтобы оценить, как далеко шагнула онкология за последние 70 лет.

Алтайский краевой суд 2 февраля оставил под стражей арестованного заместителя главы Барнаула Антона Шеломенцева. Он будет находиться в СИЗО до 9 марта. На суде чиновник присутствовал по видео-конференц-связи.

Следователи устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетнего в барнаульской школе № 98. Ранее очевидец рассказал, что семиклассники систематически издеваются над одноклассником, а учительница никак не реагирует на конфликт между подростками.