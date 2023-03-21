Такой день. "Выдача" повесток в Алтайском крае и эскизы сквера в Барнауле

О главных событиях в Алтайском крае за 21 марта

21 марта 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мэрии Барнаула показали эскизы будущего сквера на улице Приречной. В частности, в сквере планируется обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамейки с урнами, обустроить уличное освещение и системы видеонаблюдения. НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко разработан дендроплан. Высадят по нему 117 саженцев – 72 дерева (ель, клён, ива, лиственница, липа, черёмуха, яблоня, рябина) и 45 кустарников (калина, рябинник, ива, дерена, спирея). Сохранят 127 уже имеющихся деревьев и кустарников – клёны, тополя и сирень, уже растущие на месте сквера и находящиеся в удовлетворительном состоянии.

Всего на реализацию проекта выделят 13,6 млн рублей, из которых часть направят предприниматели.

30 марта АКЗС рассмотрит поправки к закону "О статусе депутата Алтайского краевого Законодательного собрания". Законопроект расширит перечень оснований для досрочного прекращения депутатских полномочий.

В Алтайском крае возник дефицит вакцины от ветрянки. Импортный препарат перестали поставлять в Россию, а отечественного аналога пока не существует.

Прививка от ветрянки не входит в национальный календарь прививок, однако пользуется спросом у населения. В России используют бельгийские или американские вакцины от ветряной оспы, но их поставки закончились в декабре.

Военкоматы в Алтайском крае не подтверждают выдачу повесток на военные сборы или отказываются от пояснений. Сообщалось, что жители региона начали получать повестки в военкоматы для "прохождения военных сборов". Якобы в первую очередь повестки приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.