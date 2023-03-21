На реализацию проекта выделят 13,6 млн рублей, из которых часть направят предприниматели

21 марта 2023, 20:50, ИА Амител

























Эскиз сквера на улице Приречной / Фото: Barnaul.org

В мэрии Барнаула показали эскизы будущего сквера на улице Приречной. Как сообщает пресс-центр городской администрации, всего на реализацию проекта выделят 13,6 млн рублей, из которых часть направят предприниматели.

В частности, в сквере планируется обустроить велодорожки, тротуары, газоны, установить скамейки с урнами, обустроить уличное освещение и системы видеонаблюдения. НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко разработан дендроплан. Высадят по нему 117 саженцев – 72 дерева (ель, клён, ива, лиственница, липа, черёмуха, яблоня, рябина) и 45 кустарников (калина, рябинник, ива, дерена, спирея). Сохранят 127 уже имеющихся деревьев и кустарников – клёны, тополя и сирень, уже растущие на месте сквера и находящиеся в удовлетворительном состоянии.

По словам главы района Максима Сабыны, на месте планируют снести 85 аварийных деревьев. Сейчас на территории будущего сквера уже убрали 15 аварийных клёнов и около тысячи "квадратов" поросли.

Согласно плану обустройства, основные работы должны завершить не позднее 1 сентября 2023 года, а полностью готов сквер будет вместе с посадкой насаждений не позднее 15 октября 2023-го.