Такой день. Выплаты беременным и стрельба по правоохранителям

О главных событиях Алтайского края за 10 декабря

10 декабря 2024, 23:50, ИА Амител

Мужчина идет по заснеженной улице / Фото: Roan Lavery / unsplash.com

В Тюменцевском районе полицейские задержали подозреваемого в разбое. Ранее он был судим.

Правоохранители разыскали 47-летнего мужчину, который 25 ноября проник в один из домов села Тюменцево и потребовал у его хозяйки деньги, угрожая оружием. Когда выяснилось, что наличности у женщины нет, он скрылся в неизвестном направлении.

Житель Зонального района Алтайского края отдал мошенникам более миллиона рублей.

49-летнему мужчине из села Буланиха написал в мессенджере незнакомец и заявил, что из отдела кадров произошла утечка персональных данных работников, и с ним свяжется следователь для разбирательства.

В Алтайском крае беременным студенткам будут выплачивать 100 тысяч рублей в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

Водитель иномарки сбил пешехода в Рубцовске. ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе.

На опубликованных кадрах женщина лежит возле дороги. Медики и сотрудники ДПС к тому моменту еще не успели приехать.

В Барнауле сбежавший из исправительного центра мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСИН, пытавшимся задержать его.

В октябре мужчина не явился для отбытия наказания в виде принудительных работ. Его объявили в розыск.

Правоохранители нашли злоумышленника в лесном массиве поселка Борзовая Заимка на территории Барнаула. Однако он оказал сопротивление.