Такой день. Задержание Матасова и "исчезновение" водителя, влетевшего в маршрутку

О главных событиях Алтайского края за 26 февраля

27 февраля 2025, 00:10, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В селе Павловск Алтайского края пострадал мужчина при пожаре в многоквартирном двухэтажном доме. Огонь потушили на площади около девяти "квадратов".

"Восемь человек покинули опасную зону до прибытия пожарных. Звеном газодымозащитников спасен и передан медикам мужчина, получивший отравление продуктами горения", – рассказали в МЧС.

Депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергея Матасова задержали правоохранители.

Точная причина задержания депутата неизвестна. Но в кулуарах обсуждают, что Матасов якобы мог забирать деньги у своих помощников, чтобы повысить собственный доход.

Алтайские полицейские задержали трех приятелей из Бийска за попытку сбыта более шести килограммов наркотиков в четырех регионах РФ. В их автомобиле стражи порядка нашли два свертка с измельченной и высушенной растительной массой.

Во время допроса парни в возрасте от 19 до 25 лет признались, что работали оптовыми наркокурьерами на теневой интернет-магазин и по указанию куратора планировали сбыть партию запрещенных веществ в Алтайском крае и трех близлежащих регионах.

В Барнауле на улице Профсоюзов, 4, неизвестный водитель автомобиля Lexus RX 350 врезался в стоящий автобус № 33, после чего скрылся с места происшествия.

В момент аварии в маршрутке находился только водитель – 31-летний мужчина. Он получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу № 1.