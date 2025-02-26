На Алтае полиция поймала приятелей за попытку сбыта 6 кг наркотиков в четырех регионах РФ
Трех парней заключили под стражу
26 февраля 2025, 14:30, ИА Амител
Алтайские полицейские задержали трех приятелей из Бийска за попытку сбыта более шести килограммов наркотиков в четырех регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.
В их автомобиле стражи порядка нашли два свертка с измельченной и высушенной растительной массой.
Во время допроса парни в возрасте от 19 до 25 лет признались, что работали оптовыми наркокурьерами на теневой интернет-магазин и по указанию куратора планировали сбыть партию запрещенных веществ в Алтайском крае и трех близлежащих регионах.
"Правоохранители провели обыск по местам проживания сообщников, а также обследовали тайники, которые злоумышленники уже успели оборудовать в Кемеровской области и Красноярском крае. В общей сложности из незаконного оборота сыщики изъяли более шести килограммов марихуаны и гашиша", – рассказали в ведомстве.
В отношении молодых людей возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу. Теперь полицейские устанавливают личности организаторов и других соучастников преступной схемы.
15:26:48 26-02-2025
Надо ввести поправку в закон, чтобы изъятые наркотики в обязательном порядке скармливать тем кто распространяет.
17:37:55 26-02-2025
И так одна химия