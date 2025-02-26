На Алтае полиция поймала приятелей за попытку сбыта 6 кг наркотиков в четырех регионах РФ

Трех парней заключили под стражу

26 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Задержанные / Фото: МВД Алтайского края

Алтайские полицейские задержали трех приятелей из Бийска за попытку сбыта более шести килограммов наркотиков в четырех регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Алтайского края.

В их автомобиле стражи порядка нашли два свертка с измельченной и высушенной растительной массой.

Во время допроса парни в возрасте от 19 до 25 лет признались, что работали оптовыми наркокурьерами на теневой интернет-магазин и по указанию куратора планировали сбыть партию запрещенных веществ в Алтайском крае и трех близлежащих регионах.

"Правоохранители провели обыск по местам проживания сообщников, а также обследовали тайники, которые злоумышленники уже успели оборудовать в Кемеровской области и Красноярском крае. В общей сложности из незаконного оборота сыщики изъяли более шести килограммов марихуаны и гашиша", – рассказали в ведомстве.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела. Их заключили под стражу. Теперь полицейские устанавливают личности организаторов и других соучастников преступной схемы.