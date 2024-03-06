Такой день. Закольцовывание Алтайского края и больше миллиарда на штрафы на дорогах
Главные новости в Алтайском крае 6 марта
06 марта 2024, 23:31, ИА Амител
Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила построить дорогу между республиками Тыва и Алтай. И тогда, подчеркнула она, все будут отдыхать в России и пробовать лучшие продукты, дышать лучшим воздухом и любоваться лучшими красотами.
В Барнауле в 2024 году стартует третий этап благоустройства самого большого городского парка "Юбилейный". Подрядчику необходимо будет обустроить зоны для активного отдыха (скейт-парк, роллердром, памп-трек), построить игровые комплексы для детей и спортивные площадки. Также здесь продолжится благоустройство пешеходных дорожек.
Жители Алтайского края в 2023 году заплатили за нарушение ПДД больше 1,3 млрд рублей.
Как сказано в данных региональной ГИБДД, большую часть нарушений фиксировали видеокамеры. Речь идет о 1,5 миллиона нарушений на общую сумму, превышающую отметку 990 млн рублей.
Чаще всего штрафы люди платили за превышение скорости, особенно в летний период. В городах часто нарушали на пешеходных переходах и перекрестках, а также проезжали на красный или пересекали стоп-линию.
10:01:39 07-03-2024
Ну что вы как маленькие, она сказала про две республики, Республика Алтай это не Алтайский край
12:29:45 07-03-2024
Лучше бы предложили железку построить по Чуйскому тракту через Монголию в Китай. А то все Восточный полигон, да он же! Нам он каким боком, как до Китая ...
00:09:29 10-03-2024
Пока отдых не будет дешевле чем в Европе многие будут отдыхать там и уволить денежки им . Вы посмотрите какие цены на отдых в Крыму и краснодарском крае простым смертным проще и выгодней отдохнуть в Турции ,Таиланде.А наши соотечественники совсем оборзели.