Такой день. Закрытие автосезона и барнаульцы, которые пожаловались Ксении Собчак
Главное за 23 сентября
23 сентября 2023, 23:00, ИА Амител
Барнаульцы пожаловались Ксении Собчак на состояние поликлиники № 2 по проспекту Калинина, 16, которая была построена в 1936 году и никогда не видела капремонта. Люди рассказали, что в критически ветхом здании сейчас плохо все: обрушились ступеньки, нет пандуса и перил, а еще облуплен потолок и потрескались стены, но для надежности их заклеили скотчем.
В Барнауле 23 сентября на парковке у ТРЦ Galaxy прошло закрытие летнего автосезона. Мероприятие сопровождалось живой музыкой, выступлениями, выставкой автомобилей и драйвовыми заездами.
Администрация Барнаула в ходе аукциона не смогла найти перевозчика на один из самых главных маршрутов в городе – № 10. За обслуживание рейса власти города готовы были заплатить 11,5 млн рублей.
Бийчанин Сергей Каменский стал серебряным призером Всероссийского турнира по стрельбе из пневматического оружия. Соревнования проходят на стрельбище Лисья нора в Дмитровском районе Московской области.
11:44:55 24-09-2023
Ну вот и подросли жертвы реформы образования и стали посещать взрослую поликлинику. Это не скотч на стенах, а маяки по которым следят за трещиной. Они там лет 15, как не больше висят. А вообще там, адЪ, конечно... Вот только причем тут собчачка? Как там говорит наш уважаемый Сергей Викторович? Дебилы, ... (ц) Министр иностранных дел Лавров.
12:26:01 24-09-2023
Ну всё, сейчас Ксения Собчак решит все проблемы в Барнауле.