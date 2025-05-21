Такой день. "Затуманенные" аварии под Бийском и снос гаражей за ТЦ "Европа"

О главных событиях Алтайского края за 20 мая

21 мая 2025, 00:00, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

По меньшей мере четыре аварии произошло за утро 20 мая на федеральной трассе под Бийском. Причиной могла стать плохая видимость на дороге.

В селе Озерки Тальменского района загорелись дрова, складированные на открытой площадке частной пилорамы.

"Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров, пожарным МЧС России также пришлось тушить загоревшуюся вокруг очага траву (около 900 квадратных метров)", – рассказали спасатели.

На месте будущего парка 300-летия Барнаула за ТЦ "Европа" продолжается расчистка территории.

"Начали сносить гаражи", – рассказал корреспондент amic.ru, побывавший на месте.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о травмировании 19-летнего парня дверной ручкой в одной из кофеен Барнаула.

"В мае текущего года молодой человек при выходе из заведения коснулся металлической ручки двери и получил удар током, после чего у него начались судороги, он потерял сознание. Пострадавшему требуется длительное лечение", – рассказали в СК.