Такой день. Жалобы жителей прокурору из Москвы и ажиотажный спрос на дома в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 14 февраля

14 февраля 2023, 23:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор хоккейного клуба "Алтай" Руслан Чайкин рассказал о том, как себя чувствует защитник "Динамо-Алтай" Егор Стронов, потерявший почку после матча. Врачи дают хорошие прогнозы. Говорят, что для такой травмы он быстро восстанавливается.

Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин 14 февраля провёл заседание коллегии прокуратуры Алтайского края по подведению итогов работы, на котором указал на проблемы региона. На мероприятии в том числе присутствовали губернатор Виктор Томенко, председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко и главный прокурор края Антон Герман.

Также Демешин провёл личный приём жителей Алтайского края. С жалобами к представителю прокуратуры обратились 15 человек. В числе самых горячих проблем – затягивание с подключением к газу, необеспечение жильём детей-сирот, упавшая водонапорная башня в небольшом селе и другие. Дмитрий Демешин поручил краевому прокурору Антону Герману разобраться с каждой проблемой и взять её на контроль.

Ажиотажный спрос на частные дома, который наблюдают в Барнауле последние три года, сохранится и в 2023-м. Из-за этого предпосылок для снижения цен нет: напротив, к началу строительного сезона стоимость домов может вырасти на 15-20%. Об этом говорили эксперты на круглом столе "Формирование рынка загородной недвижимости", который организовала федеральная строительная компания "Малые этажи" и сайт amic.ru на площадке рекламного агентства "FM-Продакшн". Сколько сейчас стоят частные дома в пригороде и почему всё больше горожан стремятся на землю – в материале amic.ru.