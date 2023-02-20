Такой день. Жестокое убийство ребёнка и новая льгота для семей мобилизованных

О главных событиях Алтайского края за 20 февраля

20 февраля 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства полуторагодовалой девочки собственной матерью в селе Урожайном Советского района. Местная жительница облила ребёнка горючей жидкостью и подожгла на глазах у своего восьмилетнего сына.

По словам детского омбудсмена региона Ольги Казанцевой, в семье есть ещё двое детей. Губернатор Виктор Томенко взял ситуацию на контроль и завтра уполномоченная по его поручению едет на место.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил предоставлять на льготных условиях строительную древесину семьям мобилизованных. Правительство края уже прорабатывает соответствующий законопроект. Внести его в Алтайское Заксобрание планируют в ближайшее время.

Вернуться домой живым из горячих точек или боевых действий не всегда значит вернуться к мирной жизни. Эмоции, "выключенные" во время страшных событий, дома прорывают блокаду, и бывшие солдаты и их семьи сталкиваются с новыми испытаниями – депрессиями, паническими атаками, тем, что врачи называют "посттравматический синдром". В Барнауле помогают людям вырваться из затянувшегося кошмара в Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий. Это одна из немногих организаций в Сибири, где лечат не только тело, но и душу.

Барнаульский энтомолог, профессор кафедры экологии, биохимии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев – учёный с мировым именем. Уже больше 30 лет он изучает насекомых и за это время участвовал в десятках интересных экспедиций. В общей сложности за время путешествий учёный прожил пять лет в палатках, был в иракской тюрьме и собрал коллекцию из 25 тысяч бабочек. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с Романом Яковлевым и узнал, как он стал энтомологом и почему сейчас в мире популярно коллекционирование бабочек.