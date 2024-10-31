Такой день. Зимовка барнаульских карпов и стихийный митинг против сноса моста

О главных событиях Алтайского края за 30 октября

31 октября 2024, 00:15, ИА Амител

Заснеженные ели / Фото: unsplash.com / Go to Viktor Ozolin's profile Viktor Ozolin

Управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев показал, как зимуют карпы, выловленные из пруда.

Стихийный митинг против сноса подвесного моста между переулками Мельничный и Песчаный прошел в рабочем поселке Тальменка. Люди вышли с требованием не лишать их прямого сообщения с центральной частью населенного пункта, где расположены образовательные и медицинские учреждения. Если идти по окружному маршруту, придется преодолевать расстояние в пять-восемь километров в зависимости от пункта назначения. Еще один мост через реку Тальменку уже снесли два дня назад. И сейчас сельчане стоят на мосту, чтобы не лишиться последней переправы. Подробнее – на amic.ru.

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов в ближайшее время может покинуть занимаемую должность. Он обозначил намерение оставить пост, написав заявление об увольнении еще летом 2024 года.

25 лет назад, 30 октября 1999 года, на странице amic.ru была опубликована первая новостная заметка. Мы родились! В среду, 30 октября 2024 года, amic.ru исполнилась уже четверть века.