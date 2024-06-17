Такой день. Зона отдыха у гребного канала и препятствия для велодорожек в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 17 июня

17 июня 2024, 23:58, ИА Амител

Закат в горах / Фото: unsplash.com

Семилетний мальчик утонул в селе Алтайском 15 июня. Несовершеннолетний пошел купаться вместе с сестрой без присмотра взрослых.

Рядом с барнаульским гребным каналом должны появиться жилые дома и зоны отдыха, в том числе пляж. Но это случится нескоро, а только в обозримом будущем, рассказал amic.ru председатель Общественной палаты Алтайского края и Федерации гребли на байдарках и каноэ региона Юрий Шамков.

В Барнауле можно создать большую сеть велодорожек, но этому мешает несколько факторов: перепад рельефа и железнодорожные пути, которые фактически делят город пополам. Среди самых перспективных проектов – строительство велодорожки вдоль улицы Промышленной. Об этом рассказал руководитель творческой мастерской "Классика", архитектор Александр Деринг.

В квартале 2012, который в марте 2024 года продали на торгах, скоро развернут строительство первых домов. Компания СЗ "Сибирской уют" (входит в ГК "Союз" семьи Отмашкиных), выкупившая площадку за колоссальные 428,6 млн рублей, представила на градсовете проекты первых домов. Это будут панельные 16-этажные здания без "отличительной" архитектуры.