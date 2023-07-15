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Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции

В Центробанке считают, что эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров

15 июля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Центробанк ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Как сообщает ТАСС, в опубликованном регулятором комментарии "Динамика потребительских цен" отмечается, что показатель может вырасти из-за нарастания ценового давления и выхода из расчета низких цен.

Так, по базовому сценарию инфляция в 2023 году должна составить до 6,5%, после чего в 2024 году она вернется к 4% и будет находится у этого показателя в дальнейшем.  При этом в июне 2023 года потребительские цены выросли на 0,37% (в мае - на 0,31%). С поправкой на сезонность месячный прирост продолжил ускоряться и составил 0,52% в июне, что укладывается в годовом выражении в прогноз - 6,5%.

В Центробанке считают, что эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров. При этом пока что эффект переноса от ослабления менее заметен, чем обычно.

Комментарии 2

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Гость

12:06:24 15-07-2023

Страну и народ жаль.

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Я

12:14:28 15-07-2023

А по простому как нам понимать, что ждёт Центробанк? Опять бежать деньги снимать или процент по вкладам вырастет?

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