Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции

В Центробанке считают, что эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров

15 июля 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центробанк ожидает ускорения инфляции в ближайшие месяцы. Как сообщает ТАСС, в опубликованном регулятором комментарии "Динамика потребительских цен" отмечается, что показатель может вырасти из-за нарастания ценового давления и выхода из расчета низких цен.

Так, по базовому сценарию инфляция в 2023 году должна составить до 6,5%, после чего в 2024 году она вернется к 4% и будет находится у этого показателя в дальнейшем. При этом в июне 2023 года потребительские цены выросли на 0,37% (в мае - на 0,31%). С поправкой на сезонность месячный прирост продолжил ускоряться и составил 0,52% в июне, что укладывается в годовом выражении в прогноз - 6,5%.

В Центробанке считают, что эффект ослабления рубля может перенестись в цены в большем объеме по мере дальнейшей активизации спроса и исчерпания сформированных запасов товаров. При этом пока что эффект переноса от ослабления менее заметен, чем обычно.