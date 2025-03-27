ТАСС: виновником смертельного ДТП в Новосибирске может быть сын алтайского бизнесмена
Предположительно, аварию утроил 19-летний учредитель ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк
27 марта 2025, 15:05, ИА Амител
Предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими в центре Новосибирска – сын крупного алтайского предпринимателя Никита Заставнюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
"[За рулем находился] Никита Заставнюк, сын крупного алтайского предпринимателя", – рассказали в прокуратуре.
В ведомстве также добавили, что BMW, попавший в аварию, был зарегистрирован на ООО "ПК "Геркулес".
Около полуночи 26 марта 19-летний молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП два пассажира Hyundai погибли на месте, еще двое и водитель получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Водителя BMW задержали, у него установили признаки опьянения. Вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решают.
Согласно данным сервиса "ТАСС. Экономика", ООО "ПК "Геркулес" было основано в селе Санниково Алтайского края в 2004 году. Компания занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов. В 2023 году ее выручка составила более 3 млрд рублей, чистая прибыль – порядка 230 млн рублей. В том же году компания экспортировала товары в 12 стран. В их числе Китай, Япония, Чехия и другие. В январе 2025-го доля Сергея Заставнюка перешла в порядке наследования Никите Заставнюку.
По данным сайта компании, на долю ПК "Геркулес" приходится 3,5% российского рынка по производству гречневой крупы и овсяных хлопьев. В сутки предприятие перерабатывает свыше 70 тонн овса и 200 тонн гречихи.
15:14:32 27-03-2025
На старте очень повезло сынку.
А потом безрассудство и очень неповезло.
Взлет и падение.
16:38:38 27-03-2025
Гость (15:14:32 27-03-2025) На старте очень повезло сынку.А потом безрассудство и оч... А чего не повезло-то? Ну посидит максимум пару лет, да и пойдет дальше гонять. Думаете, он сейчас сидит и мается, что убил кого-то? Скоко там на счету у одной представительницы известной семьи? Двое, трое? И что?
15:21:05 27-03-2025
Мальчик не подсуден. У него болезни.
16:00:43 27-03-2025
Гость (15:21:05 27-03-2025) Мальчик не подсуден. У него болезни.... Не удивлюсь если окажется что он учится, имеет проблемы со здоровьем и ухаживает за старенькой бабушкой.
15:25:04 27-03-2025
Ничего, что предприниматель скончался уже несколько лет как...
16:22:33 27-03-2025
Гость (15:25:04 27-03-2025) Ничего, что предприниматель скончался уже несколько лет как.... Сиротинушку надо теперь пожалеть?
16:48:38 27-03-2025
Приватизировали Элеватор в Санниково, вот это удача.
16:52:01 27-03-2025
Китайцы бы справедливо поступили
18:26:48 27-03-2025
Мозгов у сынишки в 19 лет с чайную ложечку. Его накажут, никакого бизнесмена из него не получится - не успеет. Отсидит он или нет - не в этом дело. Заставят Заставнюков заплатить за жизни людей.
00:37:26 28-03-2025
Гость (18:26:48 27-03-2025) Мозгов у сынишки в 19 лет с чайную ложечку. Его накажут, ник... мировое. каждому заявителю по 5 млн и свободен. щас так можно. да уже лет 20 так можно
07:01:01 28-03-2025
тот случай, когда заработанное родителями проси...тся потомками? мелкопоместный мажоришко?