ТАСС: виновником смертельного ДТП в Новосибирске может быть сын алтайского бизнесмена

Предположительно, аварию утроил 19-летний учредитель ООО "ПК "Геркулес" Никита Заставнюк

27 марта 2025, 15:05, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предполагаемый виновник ДТП с двумя погибшими в центре Новосибирска – сын крупного алтайского предпринимателя Никита Заставнюк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

"[За рулем находился] Никита Заставнюк, сын крупного алтайского предпринимателя", – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также добавили, что BMW, попавший в аварию, был зарегистрирован на ООО "ПК "Геркулес".

Около полуночи 26 марта 19-летний молодой человек за рулем BMW проехал на красный свет и столкнулся с Hyundai. В результате ДТП два пассажира Hyundai погибли на месте, еще двое и водитель получили травмы различной степени тяжести. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Водителя BMW задержали, у него установили признаки опьянения. Вопрос об избрании меры пресечения в настоящее время решают.

Согласно данным сервиса "ТАСС. Экономика", ООО "ПК "Геркулес" было основано в селе Санниково Алтайского края в 2004 году. Компания занимается производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, а также крахмала и крахмалосодержащих продуктов. В 2023 году ее выручка составила более 3 млрд рублей, чистая прибыль – порядка 230 млн рублей. В том же году компания экспортировала товары в 12 стран. В их числе Китай, Япония, Чехия и другие. В январе 2025-го доля Сергея Заставнюка перешла в порядке наследования Никите Заставнюку.

По данным сайта компании, на долю ПК "Геркулес" приходится 3,5% российского рынка по производству гречневой крупы и овсяных хлопьев. В сутки предприятие перерабатывает свыше 70 тонн овса и 200 тонн гречихи.