"Телега" и "ТикТок". Tele2 выяснила, какие соцсети и сервисы предпочитают в Сибири

В исследование оператора вошли девять популярных интернет-ресурсов

07 мая 2024, 17:00, ИА Амител erid: LjN8KPawu

Значки мобильных уведомлений между мужчиной и женщиной / Фото: freepik.com

Tele2* изучила активность своих клиентов в социальных сетях, мессенджерах и других интернет-сервисах в течение трех месяцев. Аналитики выяснили, что в Алтайском крае наибольший объем трафика приходится на TikTok* (заблокирован в России) и Telegram*. Причем в столице региона предпочитают Telegram, а в регионах – TikTok.

Топ-5 наиболее популярных сервисов у барнаульцев:

Telegram. TikTok. "ВКонтакте". YouTube* WhatsApp*.

Согласно исследованию, Барнаул попал в десятку самых активных пользователей Telegram среди городов Сибири наряду с Новосибирском, Красноярском, Томском, Омском, Кемеровом, Железногорском, Сосновоборском, Дивногорском и Северском.

Интересная особенность: в отличие от Барнаула в районах края популярнее TikTok.

Наибольшая доля использования платформы зафиксирована в Мамонтовском районе. Среди городов по активности в TikTok лидирует Камень-на-Оби.

"ВКонтакте" наиболее востребована у барнаульцев и бийчан. YouTube привлекает наибольшую аудиторию в Советском районе, а Rutube* популярен в Тогульском районе.

Пользователи "Одноклассников" сосредоточены в селе Усть-Белое Краснощековского района, где уровень трафика в этой соцсети в 6,5 раза превышает средний показатель по региону.

"Клиенты Tele2 все активнее используют социальные сети, мессенджеры и видеохостинги. Трафик растет ежегодно. Но нашим абонентам удается экономить гигабайты, потому что в большинство наших тарифов входит безлимит на Telegram, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники", WhatsApp и Viber*. Также мы регулярно модернизируем сеть, чтобы скорость интернета всегда соответствовала ожиданиям клиентов", – говорит директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Роман Князев.

Исследование охватило девять широко используемых интернет-сервисов: Telegram, "ВКонтакте", "Одноклассники", TikTok, Discord*, WhatsApp, Viber, YouTube и Rutube.

Ключевым фактором анализа стал объем интернет-трафика в населенных пунктах макрорегиона "Сибирь" Tele2 (кроме Алтайского края туда входят Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области, республики Хакасия, Тыва и Алтай). Период исследования: с ноября 2023 года по январь 2024 года.

Диаграмма / Фото: Tele2

*Tele2 ("Теле2"); TikTok ("ТикТок"); Telegram ("Телеграм"); YouTube ("ЮТуб"); WhatsApp ("ВотсАп"); Rutube ("РуТуб"); Viber ("Вайбер").

Tele2

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