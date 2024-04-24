Клиенты Tele2 теперь могут использовать минуты пакета для звонков из 54 стран мира
Ранее услуга была доступна только для 26 стран
24 апреля 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K2Lxy
Tele2* расширила список стран с выгодными условиями международного роуминга, увеличив его вдвое. Теперь абоненты могут звонить в Россию из 54 стран, используя минуты из пакета для звонков клиентам Tele2. Опция действует на текущих и архивных версиях тарифов "Мой Онлайн+", Black* и Premium*.
Изменения коснулись многих направлений Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы.
Среди них:
- Таиланд;
- Абхазия;
- Казахстан;
- Китай;
- Узбекистан;
- Беларусь;
- Италия;
- Шри-Ланка;
- Франция;
- Великобритания;
- Малайзия;
- Сейшелы.
И еще более 40 стран.
Звонить на номера Tele2 из других стран клиенты смогут, расходуя минуты из своего основного пакета, включенного в тарифный план. А также остатки минут с прошлых периодов. А вот минуты, приобретенные на "Маркет Tele2", для роуминговых звонков расходовать не получится. Ознакомиться с дополнительной информацией и полным списком стран можно по ссылке.
"Tele2 постоянно работает над доступностью связи и за пределами России. Обновленное предложение значительно улучшает условия для наших клиентов за границей. Внушительный список из 54 стран, где минуты можно расходовать из пакета, позволит нашим клиентам не ограничивать себя в общении", – говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.Он также подчеркнул, что теперь абоненты Tele2 могут свободно разговаривать в международном роуминге с родными и близкими, не беспокоясь о дополнительных расходах.
Tele2 изучила предпочтения клиентов и определила одни из самых популярных направлений 2024 года.
В первую десятку стран, которые часто выбирают пользователи для путешествий, входят: Узбекистан, Беларусь, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения.
Благодаря обновленным условиям клиенты тарифов "Мой онлайн+", Black и remium Tele2 могут использовать пакет минут без дополнительных затрат на звонки в роуминге в этих странах.
Напомним, ранее аmic.ru писал, что оператор также расширил возможности своей подписки Mixx*. Теперь пользователям доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный шопинг. Одно из ключевых преимуществ продукта – конструктор подписки. Пользователи могут сами настраивать параметры и выбирать услуги, исходя из своих пожеланий.
* Tele2 ("Теле2"); Black ("Блэк"); Premium ("Премиум"); Mixx ("Микс")Реклама
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