Клиенты Tele2 теперь могут использовать минуты пакета для звонков из 54 стран мира

Ранее услуга была доступна только для 26 стран

24 апреля 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8K2Lxy

Турист. Пляж. Роуминг / Фото: Tele2

Tele2* расширила список стран с выгодными условиями международного роуминга, увеличив его вдвое. Теперь абоненты могут звонить в Россию из 54 стран, используя минуты из пакета для звонков клиентам Tele2. Опция действует на текущих и архивных версиях тарифов "‎Мой Онлайн+", Black* и Premium*.

Изменения коснулись многих направлений Ближнего Востока, Азии, Океании, Африки и Европы.

Среди них:

Таиланд;

Абхазия;

Казахстан;

Китай;

Узбекистан;

Беларусь;

Италия;

Шри-Ланка;

Франция;

Великобритания;

Малайзия;

Сейшелы.

И еще более 40 стран.

Звонить на номера Tele2 из других стран клиенты смогут, расходуя минуты из своего основного пакета, включенного в тарифный план. А также остатки минут с прошлых периодов. А вот минуты, приобретенные на "Маркет Tele2", для роуминговых звонков расходовать не получится. Ознакомиться с дополнительной информацией и полным списком стран можно по ссылке.

"Tele2 постоянно работает над доступностью связи и за пределами России. Обновленное предложение значительно улучшает условия для наших клиентов за границей. Внушительный список из 54 стран, где минуты можно расходовать из пакета, позволит нашим клиентам не ограничивать себя в общении", – говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.Он также подчеркнул, что теперь абоненты Tele2 могут свободно разговаривать в международном роуминге с родными и близкими, не беспокоясь о дополнительных расходах.

Tele2 изучила предпочтения клиентов и определила одни из самых популярных направлений 2024 года.

В первую десятку стран, которые часто выбирают пользователи для путешествий, входят: Узбекистан, Беларусь, Турция, Казахстан, Таджикистан, Таиланд, Грузия, Абхазия, Китай и Армения.

Благодаря обновленным условиям клиенты тарифов "Мой онлайн+", Black и remium Tele2 могут использовать пакет минут без дополнительных затрат на звонки в роуминге в этих странах.

Напомним, ранее аmic.ru писал, что оператор также расширил возможности своей подписки Mixx*. Теперь пользователям доступны бесплатная доставка продуктов и выгодный шопинг. Одно из ключевых преимуществ продукта – конструктор подписки. Пользователи могут сами настраивать параметры и выбирать услуги, исходя из своих пожеланий.

* Tele2 ("Теле2"); Black ("Блэк"); Premium ("Премиум"); Mixx ("Микс")

Tele2

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