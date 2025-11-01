Террасные доски и молодые деревья. Парк имени Ленина в Барнауле продолжает преображаться

Парк теперь можно с комфортом прошагать вдоль и поперек

01 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле, октябрь 2025 / Фото: amic.ru

В Барнауле завершается второй этап благоустройства бывшего парка имени Ленина. Сейчас на территории уже сформирована пешеходно-тропиночная сеть, уложена плитка и асфальт, а на будущих зонах отдыха – террасные доски. Подрядчик завершает монтаж освещения и системы видеонаблюдения, а также готовит площадки с резиновым покрытием для детских и спортивных зон.

Кроме того, специалисты занимаются озеленением: в парке высадили более 750 деревьев, посеяли газон и оформили цветники. Всего здесь появится около 2,5 тысячи саженцев. В 2025 году на благоустройство парка потратили более 105 млн рублей.

Тем временем мэрия Барнаула объявила закупку на подготовку территории к третьему, заключительному этапу благоустройства. На эти работы из городского бюджета намерены направить 3,8 миллиона рублей.

В 2026 году в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, организовать площадки для выгула собак, заниматься озеленением, благоустроить дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы.

Как выглядит обновленный парк в конце октября – в нашем фоторепортаже.