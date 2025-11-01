НОВОСТИОбщество

Террасные доски и молодые деревья. Парк имени Ленина в Барнауле продолжает преображаться

Парк теперь можно с комфортом прошагать вдоль и поперек

01 ноября 2025, 07:15, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле, октябрь 2025 / Фото: amic.ru

В Барнауле завершается второй этап благоустройства бывшего парка имени Ленина. Сейчас на территории уже сформирована пешеходно-тропиночная сеть, уложена плитка и асфальт, а на будущих зонах отдыха – террасные доски. Подрядчик завершает монтаж освещения и системы видеонаблюдения, а также готовит площадки с резиновым покрытием для детских и спортивных зон.

Кроме того, специалисты занимаются озеленением: в парке высадили более 750 деревьев, посеяли газон и оформили цветники. Всего здесь появится около 2,5 тысячи саженцев. В 2025 году на благоустройство парка потратили более 105 млн рублей.

Тем временем мэрия Барнаула объявила закупку на подготовку территории к третьему, заключительному этапу благоустройства. На эти работы из городского бюджета намерены направить 3,8 миллиона рублей. 

В 2026 году в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, организовать площадки для выгула собак, заниматься озеленением, благоустроить дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы.

Как выглядит обновленный парк в конце октября – в нашем фоторепортаже.

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Парк имени Ленина хотят подготовить к последнему этапу благоустройства за 3,8 млн рублей

На территории общественного пространства снесут зеленые насаждения и проведут другие работы
Комментарии

Avatar Picture
Гость

09:23:24 01-11-2025

Обещали высадить крупномеры, а на фото какае-то недоросли!
Уничтожение парка идёт!
Если эти огрызки приживутся, то парк будет лет через 30

Avatar Picture
гость

09:29:44 01-11-2025

только на таких саженцах можно погреть руки))))

Avatar Picture
Гость

11:46:58 01-11-2025

И это называется саженцы? ... насажали каких-то травинок .. Жизни не хватит пока они вырастут. А сколько ещё погибнет?? Вот в мезулинской роще сажали так сажал , и два метра и выше , А здесь ... смех..

Avatar Picture
Гость

13:25:20 01-11-2025

Гость (11:46:58 01-11-2025) А сколько ещё погибнет .. ... Ну так изобрети такой же дешевый способ, но при котором приживаемость будет 100%. Получишь нобелевскую премию вместо трампа. Тоже мне, юннат школотовый.

Avatar Picture
Гость

17:15:12 03-11-2025

Гость (11:46:58 01-11-2025) И это называется саженцы? ... насажали каких-то травинок .. ... Единственное место, которое общественность не дала превратить в " парк" - по- барнаульски. А хотели....Но в итоге поменяли проект.

Avatar Picture
Гость

17:16:50 03-11-2025

Гость (11:46:58 01-11-2025) И это называется саженцы? ... насажали каких-то травинок .. ... Мизулинская роща имеется в ввиду.Кто знает, тот поймет.

Avatar Picture
Гость

13:11:14 01-11-2025

сосенки неплохие высадили
но тоже не крупномеры
людей очень много гуляет
а главное туалет есть

Avatar Picture
Гость

13:23:07 01-11-2025

Мдаааа..... Комментарии выше явно написаны теми, кто ни деревца сам не вырастил и понятия не имеет о том, о чем судит. Пусть вспомнят о поговорке: понимает не больше, чем свинья в апельсинах.

Avatar Picture
Гость

14:34:36 01-11-2025

Гость (13:23:07 01-11-2025) Мдаааа..... Комментарии выше явно написаны теми, кто ни дере... Сейчас не надо быть спецом. Как говорится интернет тебе в руки.. ИИ всё выдаст!

Avatar Picture
Гость

20:08:59 01-11-2025

Гость (14:34:36 01-11-2025) Сейчас не надо быть спецом. Как говорится интернет тебе в ру... Достаточно в ИИ зашить нужное и пошел очередной виток деградации.

Avatar Picture
Гость

17:11:03 03-11-2025

Да, наивные барнаульцы и я в том числе- голосовали за благоустройство этого парка. Обещали совсем иное...
Так хотелось именно парка-ландшафтного типа а не вот этого всего...(((

