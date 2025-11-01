Террасные доски и молодые деревья. Парк имени Ленина в Барнауле продолжает преображаться
Парк теперь можно с комфортом прошагать вдоль и поперек
01 ноября 2025, 07:15, ИА Амител
В Барнауле завершается второй этап благоустройства бывшего парка имени Ленина. Сейчас на территории уже сформирована пешеходно-тропиночная сеть, уложена плитка и асфальт, а на будущих зонах отдыха – террасные доски. Подрядчик завершает монтаж освещения и системы видеонаблюдения, а также готовит площадки с резиновым покрытием для детских и спортивных зон.
Кроме того, специалисты занимаются озеленением: в парке высадили более 750 деревьев, посеяли газон и оформили цветники. Всего здесь появится около 2,5 тысячи саженцев. В 2025 году на благоустройство парка потратили более 105 млн рублей.
Тем временем мэрия Барнаула объявила закупку на подготовку территории к третьему, заключительному этапу благоустройства. На эти работы из городского бюджета намерены направить 3,8 миллиона рублей.
В 2026 году в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, организовать площадки для выгула собак, заниматься озеленением, благоустроить дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы.
Как выглядит обновленный парк в конце октября – в нашем фоторепортаже.
09:23:24 01-11-2025
Обещали высадить крупномеры, а на фото какае-то недоросли!
Уничтожение парка идёт!
Если эти огрызки приживутся, то парк будет лет через 30
09:29:44 01-11-2025
только на таких саженцах можно погреть руки))))
11:46:58 01-11-2025
И это называется саженцы? ... насажали каких-то травинок .. Жизни не хватит пока они вырастут. А сколько ещё погибнет?? Вот в мезулинской роще сажали так сажал , и два метра и выше , А здесь ... смех..
13:25:20 01-11-2025
Гость (11:46:58 01-11-2025) А сколько ещё погибнет .. ... Ну так изобрети такой же дешевый способ, но при котором приживаемость будет 100%. Получишь нобелевскую премию вместо трампа. Тоже мне, юннат школотовый.
17:15:12 03-11-2025
Гость (11:46:58 01-11-2025) И это называется саженцы? ... насажали каких-то травинок .. ... Единственное место, которое общественность не дала превратить в " парк" - по- барнаульски. А хотели....Но в итоге поменяли проект.
17:16:50 03-11-2025
Гость (11:46:58 01-11-2025) И это называется саженцы? ... насажали каких-то травинок .. ... Мизулинская роща имеется в ввиду.Кто знает, тот поймет.
13:11:14 01-11-2025
сосенки неплохие высадили
но тоже не крупномеры
людей очень много гуляет
а главное туалет есть
13:23:07 01-11-2025
Мдаааа..... Комментарии выше явно написаны теми, кто ни деревца сам не вырастил и понятия не имеет о том, о чем судит. Пусть вспомнят о поговорке: понимает не больше, чем свинья в апельсинах.
14:34:36 01-11-2025
Гость (13:23:07 01-11-2025) Мдаааа..... Комментарии выше явно написаны теми, кто ни дере... Сейчас не надо быть спецом. Как говорится интернет тебе в руки.. ИИ всё выдаст!
20:08:59 01-11-2025
Гость (14:34:36 01-11-2025) Сейчас не надо быть спецом. Как говорится интернет тебе в ру... Достаточно в ИИ зашить нужное и пошел очередной виток деградации.
17:11:03 03-11-2025
Да, наивные барнаульцы и я в том числе- голосовали за благоустройство этого парка. Обещали совсем иное...
Так хотелось именно парка-ландшафтного типа а не вот этого всего...(((