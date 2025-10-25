Парк имени Ленина хотят подготовить к последнему этапу благоустройства за 3,8 млн рублей

На территории общественного пространства снесут зеленые насаждения и проведут другие работы

25 октября 2025, 08:00, ИА Амител

Парк имени Ленина в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула готова потратить 3,8 млн рублей из городского бюджета на подготовку территории бывшего парка имени Ленина в Барнауле к последнему, третьему этапу благоустройства. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно контракту, компания-победитель должна будет снести зеленые насаждения (в совокупности более тысячи штук) и подготовить территорию к благоустроительным работам. Подрядчик должен будет закончить все не позднее 12 декабря 2025 года. Контракт с ним будет действовать со дня подписания до 31 декабря 2025 года. Лот появился на портале 24 октября, заявки на него можно подавать до 31 октября. Итоги аукциона подведут 5 ноября.

Напомним, что в 2025 году продолжается второй этап благоустройства бывшего парка имени Ленина. Там формируют сеть пешеходных дорожек, делают зоны отдыха с террасной доской, устанавливают новое покрытие на детских и спортивных площадках, ставят новое освещение и камеры видеонаблюдения, высаживают цветники, газоны и более 2,5 тысячи деревьев – сосен, елей, лиственниц, тополей и берез. Завершить работы планируют к середине ноября. Всего в 2025 году на благоустройство парка потратили более 105 млн рублей. Посмотреть, как сейчас выглядит территория, можно здесь.

В 2026 году в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, организовать площадки для выгула собак, заниматься озеленением, благоустроить дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы. Третий этап должен стать последним в реконструкции этого общественного пространства.