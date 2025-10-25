Парк имени Ленина хотят подготовить к последнему этапу благоустройства за 3,8 млн рублей
На территории общественного пространства снесут зеленые насаждения и проведут другие работы
25 октября 2025, 08:00, ИА Амител
Мэрия Барнаула готова потратить 3,8 млн рублей из городского бюджета на подготовку территории бывшего парка имени Ленина в Барнауле к последнему, третьему этапу благоустройства. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно контракту, компания-победитель должна будет снести зеленые насаждения (в совокупности более тысячи штук) и подготовить территорию к благоустроительным работам. Подрядчик должен будет закончить все не позднее 12 декабря 2025 года. Контракт с ним будет действовать со дня подписания до 31 декабря 2025 года. Лот появился на портале 24 октября, заявки на него можно подавать до 31 октября. Итоги аукциона подведут 5 ноября.
Напомним, что в 2025 году продолжается второй этап благоустройства бывшего парка имени Ленина. Там формируют сеть пешеходных дорожек, делают зоны отдыха с террасной доской, устанавливают новое покрытие на детских и спортивных площадках, ставят новое освещение и камеры видеонаблюдения, высаживают цветники, газоны и более 2,5 тысячи деревьев – сосен, елей, лиственниц, тополей и берез. Завершить работы планируют к середине ноября. Всего в 2025 году на благоустройство парка потратили более 105 млн рублей. Посмотреть, как сейчас выглядит территория, можно здесь.
В 2026 году в парке планируют обустроить детские и игровые площадки, зоны тихого отдыха, организовать площадки для выгула собак, заниматься озеленением, благоустроить дендросад и клумбы, а также установить малые архитектурные формы – в том числе качели, лавочки и перголы. Третий этап должен стать последним в реконструкции этого общественного пространства.
1000 деревьев снести? Парк перестане быть парком!
Где обещанные крупномеры на ранее зачищенных участках?
21:59:23 25-10-2025
Гость (08:08:44 25-10-2025) 1000 деревьев снести? Парк перестане быть парком! Где об... За каждое дерево - 5 метровая статуя Ленина.
00:27:00 27-10-2025
Гость (08:08:44 25-10-2025) 1000 деревьев снести? Парк перестане быть парком! Где об... + много.
Совсем озверели что- ли? 1000 деревьев- вы в своем уме! Парк-то не резиновые покрытия и всякие площадки для развлечений. Люди голосовали за ландшафтный парк! И что вы опять собираетесь делать? Сносить деревья, зачем???парк это прежде всего зелень, зачем сначала сносить и что- то сажать потом, когда можно по максимому сохранить зеленые насаждения! А я то обрадовалась уже, что много деревьев ПОКА еще живы там. Хотя сделали огромные широкие дороги словно магистрали и снесли уже итак много деревьев из- за этого. И площадок понаделали...Так хотелось именно ландшафтного парка в Барнауле. Но у нас о них не слышали видимо. Асфальт, резиновые покрытия, широченные дорожки где надо и не надо...вот " парк" по- барнаульски((