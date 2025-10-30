Террориста, чуть не убившего российского полковника, завербовали в мобильной игре

Как выяснилось, завербованный разделял взгляды кураторов и был готов пойти на преступление

30 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Евгений Серебряков (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), подорвавший машину высокопоставленного полковника ВС РФ, был завербован через многопользовательскую онлайн-игру Mobile Legends: Bang Bang, следует из судебных документов, изученных ТАСС.

Расследование установило, что два неизвестных куратора вступили в контакт с Серебряковым в игре. Общаясь в чате, они склонили его к участию в теракте, который планировали провести в Москве. Серебряков разделял антивоенные убеждения и поддерживал идеологию насилия. Координаторы обещали ему убежище на Украине, а также оформление украинского гражданства. В преступную группу были привлечены и другие лица, чья личность пока не установлена.

В июле 2024 года Серебряков, находясь неподалеку от жилого дома на Синявинской улице в Москве, закрепил взрывчатку под машиной жертвы и скрылся. Сообщник привел взрывное устройство в действие дистанционно.

В результате теракта военный и его жена получили ранения различной степени тяжести, а также был нанесен материальный ущерб, оцененный в 5 миллионов рублей.

