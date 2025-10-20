ФСБ задержали мужчину, планировавшего теракт в Ставропольском крае
По предварительной информации, мужчина вступил в радикальную ячейку и готовился взорвать бомбу в районной администрации
20 октября 2025, 14:40, ИА Амител
В Ставропольском крае, в Георгиевском муниципальном округе, предотвращен теракт. По информации РИА Новости, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали мужчину, вынашивавшего планы по взрыву здания администрации.
Согласно заявлению ФСБ, задержанный, являясь приверженцем радикальной идеологии, вступил в запрещенную в России террористическую организацию, чтобы совершить преступление по ее заданию.
Спецслужба сообщает, что по указанию координатора мужчина изучил территорию вокруг здания, которое планировалось атаковать, и закупил необходимые компоненты для создания самодельной бомбы.
В ходе обысков в доме у подозреваемого были найдены вещества, используемые для изготовления взрывного устройства. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к теракту. Судом ему избрана мера пресечения – заключение под стражу.
20:03:38 20-10-2025
- "Спецслужба сообщает, что по указанию координатора мужчина изучил"------ А координатор, из соседнего кабинета?