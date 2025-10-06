Теракты в синагоге и еврейской общине предотвратили сотрудники ФСБ

Совершить террористические акты задержанные планировали в Красноярске и Пятигорске

06 октября 2025, 16:14, ИА Амител

Балаклава. Террорист / Фото: amic.ru

В Красноярском и Ставропольском краях Федеральной службой безопасности Российской Федерации были сорваны террористические акты, целью которых являлись синагога и здание еврейской общины. Информация об этом поступила из центра по связям с общественностью ФСБ.

Подчеркивается, что исполнителями терактов являлись приверженцы международной террористической организации, деятельность которой запрещена на территории России. Мотивом подготовки атак служила мнимая защита интересов палестинского населения. В действительности же целью злоумышленников было разжигание масштабных волнений, напоминающих антисемитские инциденты, произошедшие в Дагестане в октябре 2023 года, координация которых осуществлялась через Telegram из-за границы.

«В Красноярске задержаны двое уроженцев одного из государств Центральной Азии, которые занимались подготовкой взрыва самодельного взрывного устройства на территории местной синагоги», – сообщили в ЦОС.

В укрытии у террористов были найдены компоненты для создания взрывчатого вещества и элементы, предназначенные для поражения.

Кроме того, в Пятигорске был задержан гражданин России, который намеревался устроить поджог здания еврейской религиозной общины, используя бутылки с горючей смесью. При личном досмотре у мужчины изъяли пару ножей, а также средства коммуникации, содержащие переписку с зарубежными координаторами. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению террористического акта.