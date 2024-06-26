Владимир Киргизов считает, что Манишин виновен в преступлениях "политеховского" маньяка, и допускает, что убийств могло быть и больше

26 июня 2024, 10:10, Антон Дегтярев

Суд над Виталием Манишиным/ Фото: amic.ru

Последней жертвой "политеховского" маньяка, по версии следствия, была 17-летняя Ксения Киргизова. Именно с ее исчезновения в 2000 году в Барнауле начали говорить о серийном маньяке. Отец девушки, бийский бизнесмен Владимир Киргизов, тогда буквально "поднял на уши" всю краевую столицу и активно помогал милиции искать дочку. И сейчас он следит, как идет судебный процесс над новым подозреваемым по делу Виталием Манишиным. Уверен ли он в виновности обвиняемого, какой срок устроит родственников убитых и стоило ли закрывать судебный процесс от СМИ – об этом и многом другом Владимир Киргизов рассказал amic.ru.

"Шума будет много, а пользы – мало"

Вопреки сообщениям СМИ Владимир Киргизов живет на Алтае. Поэтому он приехал на заседание по делу Виталия Манишина, на котором рассматривалось первое убийство, совершенное в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. Киргизов был в качестве слушателя и хотел просто посмотреть в глаза убийце своего ребенка.

В следующий раз он приедет уже на заседание, где будет рассматриваться непосредственно убийство его дочери Ксении Киргизовой. Но случится это нескоро, подчеркнул Владимир Киргизов.

"Мы ждем своей очереди. Я так понимаю, что нас будут опрашивать последними. Первое убийство рассматривается уже третье заседание, и с ним еще не закончили. Процесс будет длиться долго, точно не месяц и не два. На заседания, которые не касаются нас лично, мы больше не планируем приезжать. На Манишина мы посмотрели, а слушать подробности убийств – ничего в этом хорошего нет", – рассказал Киргизов.

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

Суд сообщает семьям убитых, на какой стадии находится процесс. И этого достаточно, уверен бизнесмен. Также он считает, что заседания справедливо закрыли от СМИ: в публичном поле слишком много информации об этом быть не должно.

"Родственники могут присутствовать на суде. Это по их желанию. Есть ли смысл присутствовать на рассмотрении всех 11 дел – это каждый решает сам. То, что процесс закрыт от СМИ, может быть, даже и хорошо. Лишний ажиотаж, который раздувается вокруг этого дела, кому сегодня нужен? Шума будет много, а пользы от этого – мало. Согласно законодательству, суд закрытый, потому что погибшим девочкам не было 18 лет. Все, что связано с насилием и несовершеннолетними, – в закрытом режиме рассматривается. Другого умысла здесь никакого нет", – пояснил Киргизов.

Владимир Киргизов намерен встретиться с отцом еще одной жертвы, Ольги Шмаковой. О встрече они договорились, но пока еще не виделись, сказал Владимир Киргизов.

Зал заседаний Калманского районного суда / Фото: amic.ru

"У меня сомнений в его виновности нет"

По словам бизнесмена, его следствие к делу не привлекало, потому что "добавить что-либо или прибавить" он уже не может, и спустя 24 года польза от показаний была бы "абсолютно никакая". Однако ознакомиться с делом Манишина Владимиру Киргизову позволили. И сомнения в виновности нового подозреваемого у отца Ксении отпали.

"С делом мы уже знакомились. У меня особых сомнений в его виновности нет. Конечно, быть абсолютно уверенным в чем-то невозможно – мало ли, что могло произойти. Но в данном случае слишком много фактов, которые показывают, что это все-таки он", – сказал Владимир Киргизов.

А вот в показаниях прошлого подозреваемого – Александра Анисимова – никакой конкретики не было, подчеркнул Киргизов. И поэтому вероятность, что он был убийцей, небольшая. Да и следователи даже не успели найти ни одной зацепки против Анисимова, ведь он покончил с собой в самом начале следствия.

"Ни одного конкретного факта, указывающего на его виновность, не нашлось. Точно так же вы или я мог дать показания по любому делу, в котором мы не принимали участия. "Я ничего не помню, ничего не знаю", – так приблизительно звучали его показания. Почему он решил покончить с собой? Возможно, за ним что-то и было, какие-то серьезные преступления, и он боялся, что это раскопают. Возможно, это просто психика – не знаю. Все это домыслы. Прочитав его показания, лично я был в недоумении. Мы были совершенно не уверены в том, что это он", – рассказал Киргизов.

Калманский районный суд / Фото: amic.ru

"Не факт, что он остановился на моей дочери"

Когда Владимир Киргизов узнал о признании Манишина в убийствах, то понял, что справедливость восторжествовала. При этом мужчина говорит: не факт, что его дочь – последняя жертва. В этом еще должны разбираться криминалисты и психологи.

"Не факт, что он остановился на моей дочери. Это он так говорит, и приходится верить ему на слово. Сам факт того, что убийца 11 человек остановился, нетипичный. Но тут должны разбираться криминалисты и психологи, так ли это на самом деле. Я ни тот, ни другой, поэтому мое мнение в данном случае не имеет никакого значения. Оно может быть далеко от действительности", – пояснил Киргизов.

Внешность Манишина не вызывает страха, возможно, этим он и располагал к себе девочек, которые соглашались с ним куда-то поехать, считает Владимир Киргизов.

"Может быть, в этом и была его чудовищная "сила". Он не вызывает страха на вид, не похож на серийного убийцу. Нет в нем какой-то уголовной брутальности, сатанинской внешности или чего-то еще. Внешне он не вызывал настороженности. Вот даже не ужаса, а именно настороженности. Сейчас он выглядит, может быть, не лучшим образом, потому что находится под давлением, под грузом. А вот если рассмотреть его в обычной жизни, то, глядя на него, никогда не подумаешь, что он способен на подобные зверские поступки. Может, поэтому он получал доверие девушек", – предположил Владимир Киргизов.

Жертвы политеховского маньяка / Скриншот из видео алтайского Следкома

"Мы уже всем этим так сильно переболели"

Подробности прошлого Владимир Киргизов вспоминать не хочет. Главное, чтобы тот, кто совершил эти чудовищные преступления, получил заслуженное наказание.

"Мы уже всем этим так сильно переболели, что еще раз окунаться в подробности какие-то я не хочу. Вопрос, почему убийцу не нашли раньше, непростой. У меня есть мнение, но я не хотел бы его высказывать. Слава Богу, что докопались до правды. Уже хорошо, что это случилось", – отметил он.

По словам мужчины, родственники получат удовлетворение только если Манишину дадут пожизненный срок. Однако из-за истечения срока давности этого может не произойти.

"Если ему дадут 15 лет, как грозятся некоторые, по году с небольшим за каждое убийство, это курам на смех. Тогда справедливость уж точно не восторжествует. От пожизненного наказания будет хотя бы какое-то удовлетворение. Даже если будет 20-25 лет – это два с небольшим года за каждое убийство, тут тоже речи о справедливости не идет. Все может быть в нашей жизни, могут и раньше его отпустить. Давайте сейчас не будем загадывать. Дождемся последнего заседания, на котором будет озвучен приговор. Тогда будем решать, что дальше делать. Надо просто ждать", – считает Киргизов.

Ксения Киргизова / Фото: Яндекс.Дзен

Как пропала Ксения Киргизова?

По версии следствия, 17-летняя Ксения Киргизова стала последней, 11-й жертвой "политеховского" маньяка. Девушка пропала 15 августа 2000 года. Она была уже зачислена в АлтГУ и приехала на отработку. Студентка хотела учиться на бюджете и зашла в деканат, чтобы узнать о переводе с платного отделения на бесплатное. Последней, кто ее видел, была сокурсница. Она заметила Киргизову у входа в здание главного корпуса университета.

Следствие полагает, что Манишин познакомился с Ксенией на площадке перед АлтГТУ, которую называют "сковородкой". Преступник пообещал помочь с переводом на бюджет и добавил, что человек, который занимается этими вопросами, живет за городом. Киргизова поверила и села в машину. Ее тело нашли на 34-м километре трассы Барнаул – Рубцовск в октябре 2000 года.

Как судят Манишина?

Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года – заподозрили в убийстве и попытке изнасилования 17-летней Людмилы Обидиной, которое произошло еще 16 сентября 1989 года. По версии следствия, в тот день Манишин отдыхал с девушкой в одной компании, остался с ней вдвоем, попытался изнасиловать и задушил. Позже на допросах он признался еще в 10 убийствах, в том числе в тех, которые вменяются "политеховскому" маньяку. В каких именно, можно прочитать здесь.

В мае 2024 года дело передали в Калманский районный суд. Там Манишина судят по двум статьям: по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). На данный момент состоялось три заседания, последнее прошло 24 июня. Сейчас продолжается опрос свидетелей. Подробнее о том, как расследовали дело, читайте по ссылке.