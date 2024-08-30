Тренировочный полет "Русских витязей" состоялся 30 августа с 15:00 до 15:30, а полноценное шоу пройдет 31 августа с 17 до 18 часов

30 августа 2024, 16:25, ИА Амител

Тренировочный полет "Русских витязей" над Обью / Фото: amic.ru

Тренировочный полет "Русских витязей" над акваторией Оби прошел в Барнауле 30 августа с 15:00 до 15:30. Несмотря на рабочий день, посмотреть на самолеты в Нагорный парк и на набережную пришли сотни барнаульцев. Если вы по каким-то причинам пропустили это зрелище, смотрите в репортаже amic.ru.

Еще до тренировки один из истребителей "Русских витязей" Су-30СМ пролетел над Барнаулом. Так экипаж провел доразведку погоды и ознакомился с фактическими условиями пилотирования. Самолет в 13 часов выполнил комплекс одиночного пилотажа над набережной Оби и Нагорным парком. А потом полетела вся группа.

Барнаульцы смотрят тренировочный полет "Русских витязей"/ Фото: amic.ru

Посмотреть тренировку к району Речного вокзала, несмотря на рабочий день, пришли сотни барнаульцев. Правда, в Нагорный парк им пришлось идти пешком – проезд по улочкам частного сектора в нагорную часть был перекрыт. В частности, экипажи ГАИ дежурили в переулке Пожарном. Поэтому люди буквально бросали автомобили на проезжей части, чтобы успеть увидеть пролет "Русских витязей".

К слову, посмотреть авиашоу выползли даже пресмыкающиеся, передает наш корреспондент. Например, ужа заметили у Нагорного парка.

Змея у Нагорного парка/ Фото: amic.ru

Точно по расписанию – в 15 часов дня – началась тренировка. Истребители летели красивыми рядами и показывали эффектные трюки. Барнаульцы наблюдали за полетом в бинокли, фотографировали и снимали на видео. Но оперативно выложить записи в интернет и соцсети получалось не у всех: пока шло шоу, интернета почти не было. Так что если пойдете на полеты 31 августа, рассчитывайте на то, что можете оказаться без связи. По завершении шоу желающие могли купить мерч и сувениры от "Русских витязей".

После репетиции на проспекте Ленина образовалась большая пробка: по яндекс-картам – 7 баллов.

Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Напомним, что полноценное выступление "Русских витязей" состоится в Барнауле в День города 31 августа с 17 до 18 часов. Посмотреть его можно будет с набережной и из Нагорного парка. При этом въезд в Нагорный парк будет перекрыт для автомобилей.