"И петли, и бочки, и виражи". Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом

Пилотажная группа продемонстрировала над акваторией Оби свое мастерство

30 августа 2024, 15:59, ИА Амител

Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пилотажная группа "Русские витязи" провела тренировочный полет над акваторией Оби – за день до своего выступления в Барнауле. Напомним, авиашоу – главное мероприятие на праздновании Дня города, пройдет оно с 17:00 до 18:00. Ранее пилоты шести истребителей Су-30СМ рассказали, что постараются показать по максимуму свои возможности.

Посмотреть тренировочный полет пришло очень много зрителей. Люди заняли большую часть набережной Оби и часть Нагорного парка, выходящую на реку.

"Аншлаг", – отметила корреспондент amic.ru.

Зрители в Нагорном парке в ожидании "Русских витязей" / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Впрочем, как отметили в Telegram-канале "Русских витязей", зрителей могло бы быть и больше. Тогда бы барнаульцы смогли два раза посмотреть на выступление уникальной авиационной группы.