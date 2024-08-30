"И петли, и бочки, и виражи". Тренировочный полет "Русских витязей" над Барнаулом
Пилотажная группа продемонстрировала над акваторией Оби свое мастерство
30 августа 2024, 15:59, ИА Амител
Пилотажная группа "Русские витязи" провела тренировочный полет над акваторией Оби – за день до своего выступления в Барнауле. Напомним, авиашоу – главное мероприятие на праздновании Дня города, пройдет оно с 17:00 до 18:00. Ранее пилоты шести истребителей Су-30СМ рассказали, что постараются показать по максимуму свои возможности.
Посмотреть тренировочный полет пришло очень много зрителей. Люди заняли большую часть набережной Оби и часть Нагорного парка, выходящую на реку.
"Аншлаг", – отметила корреспондент amic.ru.
Впрочем, как отметили в Telegram-канале "Русских витязей", зрителей могло бы быть и больше. Тогда бы барнаульцы смогли два раза посмотреть на выступление уникальной авиационной группы.
"Сожалеем, что кто-то упускает возможность посмотреть на нас дважды", – говорится в сообщении.
16:49:15 30-08-2024
Нужно было вчера опубликовать про тренировочный полет, а не сегодня перед его началом. Город же большой, еще нужно доехать (не на истребителе).
17:01:49 30-08-2024
Гость (16:49:15 30-08-2024) Нужно было вчера опубликовать про тренировочный полет, а не ... О тренировке сообщали несколько дней назад. Требуйте извинений, за то, что вам персонально смс не прислали!!
17:19:48 30-08-2024
Гость (17:01:49 30-08-2024) О тренировке сообщали несколько дней назад. Требуйте извинен... Лучше бы об этом прислали СМС, чем про очередные дожди и усиление ветра, причем по двум симкам.
18:00:18 30-08-2024
Гость (17:19:48 30-08-2024) Лучше бы об этом прислали СМС, чем про очередные дожди и уси... А вы свой номер телефона оставили для оповещения? Думаю, что нет. Тогда чего вы негодуете?
21:01:47 30-08-2024
Гость (18:00:18 30-08-2024) А вы свой номер телефона оставили для оповещения? Думаю, что... Разве я негодую? Вы так уперты в свой смартфон, что есть сомнения в вашей адекватности. О шоу обычно говорят за день до него. Ну хотя бы заменили на это сообщение одну из нескольких новостей про менеджера-миллиардера, который гуляет по Парижу. Он про здешних читателей точно сейчас не думает.
21:10:14 30-08-2024
Гость (21:01:47 30-08-2024) Разве я негодую? Вы так уперты в свой смартфон, что есть сом...
Конечно вы не негодуете... Вам мягкий мозг этого сделать не позволит...
https://www.amic.ru/news/russkie-vityazi-priletyat-v-barnaul-27-avgusta-547922?ysclid=m0gsci1ya6913164122
Новость от 27 августа. Информация про тренировочные полеты озвучена. Кто виноват, что у вас в ушах вата, а в глаза на****ли?
22:40:19 30-08-2024
Гость (21:10:14 30-08-2024) Конечно вы не негодуете... Вам мягкий мозг этого сделать... А что не от 20 августа? Главное же сообщить. В общем вывод про вас я сделал верный - у кого что болит, тот о том и горько плачет. Диалог исчерпан.
18:30:01 30-08-2024
Внимание вопрос, почему салют отменяют т.к сво, а полеты истребителей нет? 🤔
19:20:22 30-08-2024
красота
19:40:21 30-08-2024
Красиво и патриотично!!! Так и нужно на день города!!!
20:29:20 30-08-2024
Всё равно не подерётесь! А?
06:33:09 31-08-2024
Спасибо организаторам авиашоу!!! Гордость и восхищение испытываешь от увиденного... Удачи, успехов и здоровья пилотам... Мира и благополучия всей нашей стране...