"Русские только в кино злодеи". Как студент из Бенина приехал в Барнаул и стал моделью

Знакомьтесь с Трезором Лиганом, который год учится в нашей стране и влюбился в российскую культуру. Он поет "Матушка" и пьет водку

23 января 2026, 06:20, Вячеслав Кондаков

Трезор Лиган из Бенина / Фото: amic.ru

20-летний Трезор Лиган приехал в Барнаул из маленькой африканской страны Бенин чуть больше года назад по образовательной программе, не зная ни одного слова на русском языке. Ранее он видел русских только в голливудских фильмах, где они часто изображались в образе злодеев. Однако за год, проведенный в Сибири, Трезор не только выучил язык, но и по-настоящему полюбил Россию. Приехавший в Барнаул студент открыл для себя российскую культуру: попробовал водку, сходил в баню и даже выучил песню "Матушка-земля". Но это не все его достижения. Трезор решил попробовать себя в модельном бизнесе, записался на кастинг конкурса красоты и с первой попытки стал "самым красивым мужчиной Барнаула и Сибири". Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с Трезором Лиганом и узнал, почему темнокожий студент так привлекает русских девушек и чем ему нравится Барнаул, где жить дорого, но очень интересно.

"Мы в Бенине слышали, что Россия – сильная страна"

Трезор из обычной семьи: папа работает архитектором, мама – бухгалтером. В Бенине молодой человек окончил школу и планировал продолжить обучение в зарубежном университете. Возможность учиться за границей стала шансом попробовать что-то новое и посмотреть мир. Еще подростком Трезор несколько раз бывал в Париже, планировал поступить именно во Франции, но в последний момент бенинец выбрал Россию. Между Бенином и нашей страной действует образовательная программа, и Трезору предложили поступить в Алтайский государственный технический университет по специальности "программист".

О нашей стране, а тем более Барнауле, Трезор практически ничего не знал. Говорит, что видел "этих русских" только по телевизору и в голливудских фильмах. Да и то в основном в роли каких-то негодяев и злодеев. На деле все оказалось иначе: он сразу же ощутил доброту и сибирское гостеприимство.

«Русские только в кино злодеи. Когда я приехал, я увидел, что злых людей здесь очень мало. Русские действительно любят работать, но при этом они обычные, нормальные люди. Мы в Бенине слышали, что Россия – сильная страна, что это мощная империя. Что здесь много работают. И, конечно, слышали о том, что русские часто и хорошо воюют, поэтому многие боятся сюда приезжать», – считает студент из Бенина.

"Люди думают, что в Африке все голодные"

Первым делом Трезор занялся изучением русского языка. В школе он изучал английский, в совершенстве овладел французским, а также бегло говорит на немецком. Язык Пушкина и Бродского освоить оказалось сложнее, но преподаватели из университета помогли. Большую поддержку оказала и семья Трезора: когда бенинец хотел бросить все и вернуться в Африку, мама настояла на продолжении изучения русского. Самыми трудными оказались падежи и ударения.

«Падежи – это очень сложно. И ударения тоже. Когда русские говорят быстро, я иногда вообще ничего не понимаю», – говорит он.

Тем не менее в повседневной жизни он уже свободно общается, а в ближайшее время планирует начать читать книги на русском языке.

Первый год жизни в Барнауле ушел на адаптацию. Почти каждый разговор с новыми знакомыми начинался одинаково – с вопросов о том, "есть ли в Африке вода", "есть ли школы" и "как вообще там живут". Трезор подчеркивает: Африка – это не одна страна, а континент с десятками государств и совершенно разными условиями жизни. По его словам, в Бенине есть крупные города, торговые центры, высотные здания и развитая городская инфраструктура. Уровень жизни в Бенине ничем не хуже, чем в Барнауле. Только вот жить в столице Алтайского края очень дорого. Продукты каждый месяц дорожают и дорожают, а цены на фрукты "вообще космические по сравнению с Африкой".

«Очень часто спрашивают: правда ли, что у вас нет воды? Или что у вас нет еды? Или что у вас нет университетов? Люди думают, что в Африке все голодные. Мы живем так же, как и в Барнауле: ходим в супермаркеты, торговые центры, у нас продаются все мировые бренды. В Африке больше 35 стран. Я не могу говорить за все. Но в Бенине вода есть, еда есть, школы есть, университеты есть. У нас есть здания по 20–25 этажей, есть большие торговые центры. Все, как у вас. Только вот цены… Дорого у вас очень. У нас можно выйти на улицу, увидеть дерево и взять фрукт. Здесь все нужно покупать в магазине. Очень дорого», – рассказал студент-иностранец.

Трезор Лиган / Фото: из личного архива

По словам Трезора, больше всего ему в Барнауле не хватает бананов, которые в Африке "растут буквально под ногами". Можно сорвать пару бананов, гуляя по улице, и утолить голод. А еще Трезору не хватает палящего жаркого солнца. Главным испытанием после переезда стал климат. В Бенине нет зимы в привычном для сибиряков понимании.

«У нас самый холодный период – это +15 градусов. Для нас это уже холодно», – улыбается бенинец.

Первая барнаульская зима стала настоящим стрессом. Он не знал, как одеваться, и постоянно замерзал. Со временем пришло понимание, что холод – это не приговор, а вопрос подготовки.

«Мне говорили: "Это еще не холодно, будет хуже". Я не верил. Нужно просто тепло одеваться. Тогда можно жить», – говорит он.

Сейчас студент из Африки "переживает" уже вторую зиму в Барнауле и признает, что адаптация стала проще, хотя климат остается главным минусом жизни в Сибири.

Баня, водка и российские девушки

В Барнауле Трезор живет в общежитии вместе с другими африканскими студентами, в том числе из Бенина. В повседневной жизни между собой иностранцы говорят на французском языке, лишь при необходимости переходя на русский. В свободное от учебы время Трезор слушает музыку, сочиняет рэп и играет в консоль. Зимой, особенно в морозы, иностранный студент старается не выходить на улицу, а летом гуляет по городу. Особенно гостю из Бенина нравится район Старого базара.

«Барнаул красивый летом. Особенно Нагорный парк», – говорит Трезор.

По своей шкале он оценивает Барнаул на семь баллов из десяти – но только летом.

Еще Трезор любит футбол: с детства болеет за мадридский "Реал", а сейчас пристально следит за нападающим клуба, игроком сборной Франции Килианом Мбаппе. Чтобы обеспечивать себя, Трезор устроился в сферу общепита и работает в кафе Burger King, в торговом центре "Пионер". Работа помогает не только финансово, но и в адаптации: общение с коллегами и клиентами ускоряет языковую практику и дает ощущение включенности в городскую жизнь. Еще студента сильно удивило, что на улице незнакомые люди хотят с ним сфотографироваться.

За год жизни в Барнауле бенинец проникся российской культурой. Например, с удовольствием поет песню Татьяны Куртуковой "Матушка", а также сходил в баню и попробовал водку. Трезор уверен: русские слишком много курят и пьют. В Бенине, по словам собеседника, меньше людей с вредными привычками. Особенно иностранца удивляют русские девушки, которые "курят на каждом шагу".

«Это очень плохо, курить нельзя. Они же женщины», – поясняет студент "политеха".

Именно вредные привычки становятся для иностранного студента "ред-флагом" в отношениях с девушками. Женским вниманием Трезор не обделен. Барнаульские студентки с удовольствием знакомятся с темнокожим парнем. Африканец около пяти месяцев встречался с русской девушкой. Причиной расставания стали различия в привычках.

«Иногда сложно понять, это настоящее чувство или просто интерес из-за цвета кожи. Сложно проверить, насколько это искренние чувства, но девушкам я интересен. С одной встречался пять месяцев, но мы расстались. Она много курила. Я заметил, что в России вообще много курят», – говорит житель Бенина.

Темнокожий парень надеется, что крупное рекламное агентство разглядит его талант и внешние данные и предложит работу модели на постоянной основе. К слову, уроженка Уганды Найва Нассоло, о которой писал amic.ru в прошлом году, активно снимается в рекламе и работает фотомоделью.

Конкурс красоты

Трезор Лиган / Фото: из личного архива

А еще Трезор стал моделью и участвует в конкурсах красоты. Летом он записался в модельную школу Татьяны Жилиной. Произошло это случайно. Его профиль увидела Татьяна Жилина в соцсетях и предложила поучаствовать в конкурсе "Мистер Сибири 2025". В итоге с первой же попытки Трезор одержал победу, причем уверенную.

«Сначала не планировал участвовать, а потом подумал: "А почему бы и нет?" Каждый день ходил на занятия, где рассказали, как надо себя вести. Мне понравилось. Когда решил участвовать, то родным про это не рассказывал. Сообщил только после финала. Отправил фотки маме, и она сказала, что очень рада за меня. Сейчас готовлюсь к новым конкурсам, более высокого статуса», – говорит Трезор.

"Хочу сделать свою страну сильнее"

После окончания университета Трезор планирует вернуться на Родину, где его, помимо родителей, ждут брат и сестра. Студент из Бенина не скрывает, что ему нравится в России, но жить здесь дорого и холодно. Тем более Трезор изначально планировал стать программистом, чтобы потом вернуться домой и применить полученные знания для пользы родного Бенина.