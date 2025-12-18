Студент из Африки стал самым красивым парнем в Барнауле. Как прошел яркий конкурс
18 декабря 2025, 06:50, ИА Амител
13 декабря в банкет-холле "Времена года" состоялся финал ежегодного конкурса красоты "Королева красоты Сибири 2025" и "Мистер Сибири 2025". Организатором выступило известное модельное агентство Татьяны Жилиной.
В мероприятии сражались девушки и женщины, а также мужчины. По результатам конкурса звание "Мисс Сибирь" жюри отдало Маргарите Зеленковой. Девушке 23 года. Она занимается продвижением маркетплейсов, а также танцует, увлекается психологией и пишет книгу. Теперь Маргарита отправится на конкурс "Мировая модель" в Москву. Также жюри отметило Надежду Кирьянову и Алина Щербакову.
Еще одну награду получила Елена Минакова. Она стала "Королевой красоты Сибири" и также отправится в Москву. Девушка работает в сфере Event.
Что касается мужчин, то "Мистером Сибири" стал Трезор Лиган – уроженец Бенина. Из Африки молодой человек приехал учиться в АлтГТУ. Кроме того, Даниил Мамаев получил титул первого "Вице-Мистера Сибири" и отправится от Барнаула на конкурс "Мировая модель".
07:20:09 18-12-2025
На экзотику потянуло.
07:35:32 18-12-2025
Ну чтож все страшные такие? Все такие страшные.. И ненакрашенные страшные и накрашенные..
08:13:26 18-12-2025
Надо же африка пристроилась в барнауле и рулит в нем
08:20:16 18-12-2025
"Мистером Сибири" стал Трезор? Стыдно даже читать об этом. Позор организаторам.
09:06:02 18-12-2025
Сергей (08:20:16 18-12-2025) "Мистером Сибири" стал Трезор? Стыдно даже читать об этом. П... Да вы, батенька, расист. А как же актер Григорий Сиятвинда? Родился в Тюмени, что он теперь не сибиряк что ли только из-за того, что цвет кожи другой?
11:38:56 18-12-2025
Нормально для парня хотеть быть сильным, но хотеть быть красивым... Не жалуйтесь девы уж тогда, что парни измельчали и альфонсят напропалую. Сегодня ты рукоплешешь таким красивым на сцене, а завтра получаешь предложение жить в доме со свёкрами.
13:42:54 18-12-2025
Сергей (08:20:16 18-12-2025) "Мистером Сибири" стал Трезор? Стыдно даже читать об этом. П... КрасавЕц!!!!
08:36:07 18-12-2025
Это многое говорит о нашем обществе...
08:46:32 18-12-2025
Гость (08:36:07 18-12-2025) Это многое говорит о нашем обществе...... Что именно вам говорит? Собрались на междусобойчик люди, считающие себя "элиткой" местного масштаба. Наградили непричастных, наказали невиновных. Пусть тусят своей тусовкой, главное чтобы не курили и на улице пьяными не болтались.
08:56:01 18-12-2025
Пир во время чумы.
09:25:58 18-12-2025
Гость (08:56:01 18-12-2025) Пир во время чумы.... у нас чума? где объявляли?
09:06:13 18-12-2025
А таджики не участвовали ?
09:32:29 18-12-2025
аааа, бой фром эфрика
09:34:20 18-12-2025
И так всё убого, а фотограф ещё больше усугубил картину. Безобразные фотографии
10:16:07 18-12-2025
Гость (09:34:20 18-12-2025) И так всё убого, а фотограф ещё больше усугубил картину. Без... не ИИ - хоть это плюс.
10:51:45 18-12-2025
Гость (09:34:20 18-12-2025) И так всё убого, а фотограф ещё больше усугубил картину. Без... постоянно на этих показах от Жилиной фото - просто дурдом. Неужели нельзя найти именно фотографа,) такое ощущение, что дите неразумное щелкает кнопкой на фотоаппарате. То за спиной у девушек (на мониторе) вырастают руки из...простите...попы. То на голове руки. Ну непрофессионально, убого всё это. Девчата одеты непонятно во что, полная безвкусица. Платья и рубахи малы по размеру почти всем. Ноги у многих девчат стройные, но их "постановка" на нет всё сводит. Чему там учат то? Уровень низкий. Прям каждый раз, когда публикуют новость про это агентство, такие комментарии. Ничего не меняется.
10:47:04 18-12-2025
А фотограф точно профессионал? Впечатление что снимал коллега алкаш на корпоративе.
11:11:34 18-12-2025
Гость (10:47:04 18-12-2025) А фотограф точно профессионал? Впечатление что снимал коллег... да нет же, не профессионал. Уродует только всех
11:43:35 18-12-2025
Фотограф молодец - показал реальность, а не пафос.
11:53:13 18-12-2025
Тоже про фотки подумалось: как будто тайком из-за занавески щелкает
12:07:03 18-12-2025
А что так фото мало то?))))
14:10:00 18-12-2025
Гость (12:07:03 18-12-2025) А что так фото мало то?))))... а все, что были, те и грузанули)))
16:27:14 18-12-2025
Гость (12:07:03 18-12-2025) А что так фото мало то?))))... До конца все долистали?
14:24:27 18-12-2025
обувь у девушек как из магазина уцененки. Волочащиеся по полу кривые пальцы, жуткие каблуки. Про платьЯ вообще не говорю, кровь из глаз. Пусть бы они своей песней там тусовались, не показывайте ЭТО нам.