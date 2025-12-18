НОВОСТИОбщество

Студент из Африки стал самым красивым парнем в Барнауле. Как прошел яркий конкурс

Организатором выступило агентство Татьяны Жилиной

18 декабря 2025, 06:50, ИА Амител

Конкурс красоты / Фото предоставлено организаторами

13 декабря в банкет-холле "Времена года" состоялся финал ежегодного конкурса красоты "Королева красоты Сибири 2025" и "Мистер Сибири 2025". Организатором выступило известное модельное агентство Татьяны Жилиной.

В мероприятии сражались девушки и женщины, а также мужчины. По результатам конкурса звание "Мисс Сибирь" жюри отдало Маргарите Зеленковой. Девушке 23 года. Она занимается продвижением маркетплейсов, а также танцует, увлекается психологией и пишет книгу. Теперь Маргарита отправится на конкурс "Мировая модель" в Москву. Также жюри отметило Надежду Кирьянову и Алина Щербакову.

Еще одну награду получила Елена Минакова. Она стала "Королевой красоты Сибири" и также отправится в Москву. Девушка работает в сфере Event.

Что касается мужчин, то "Мистером Сибири" стал Трезор Лиган – уроженец Бенина. Из Африки молодой человек приехал учиться в АлтГТУ. Кроме того, Даниил Мамаев получил титул первого "Вице-Мистера Сибири" и отправится от Барнаула на конкурс "Мировая модель".

Как прошел конкурс красоты — смотрите в большом фоторепортаже.

Avatar Picture
Гость

07:20:09 18-12-2025

На экзотику потянуло.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:35:32 18-12-2025

Ну чтож все страшные такие? Все такие страшные.. И ненакрашенные страшные и накрашенные..

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:13:26 18-12-2025

Надо же африка пристроилась в барнауле и рулит в нем

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:20:16 18-12-2025

"Мистером Сибири" стал Трезор? Стыдно даже читать об этом. Позор организаторам.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ыть

09:06:02 18-12-2025

Сергей (08:20:16 18-12-2025) "Мистером Сибири" стал Трезор? Стыдно даже читать об этом. П... Да вы, батенька, расист. А как же актер Григорий Сиятвинда? Родился в Тюмени, что он теперь не сибиряк что ли только из-за того, что цвет кожи другой?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:56 18-12-2025

Нормально для парня хотеть быть сильным, но хотеть быть красивым... Не жалуйтесь девы уж тогда, что парни измельчали и альфонсят напропалую. Сегодня ты рукоплешешь таким красивым на сцене, а завтра получаешь предложение жить в доме со свёкрами.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:42:54 18-12-2025

Сергей (08:20:16 18-12-2025) "Мистером Сибири" стал Трезор? Стыдно даже читать об этом. П... КрасавЕц!!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:36:07 18-12-2025

Это многое говорит о нашем обществе...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:46:32 18-12-2025

Гость (08:36:07 18-12-2025) Это многое говорит о нашем обществе...... Что именно вам говорит? Собрались на междусобойчик люди, считающие себя "элиткой" местного масштаба. Наградили непричастных, наказали невиновных. Пусть тусят своей тусовкой, главное чтобы не курили и на улице пьяными не болтались.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:56:01 18-12-2025

Пир во время чумы.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:58 18-12-2025

Гость (08:56:01 18-12-2025) Пир во время чумы.... у нас чума? где объявляли?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:06:13 18-12-2025

А таджики не участвовали ?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:29 18-12-2025

аааа, бой фром эфрика

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:20 18-12-2025

И так всё убого, а фотограф ещё больше усугубил картину. Безобразные фотографии

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:16:07 18-12-2025

Гость (09:34:20 18-12-2025) И так всё убого, а фотограф ещё больше усугубил картину. Без... не ИИ - хоть это плюс.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:45 18-12-2025

Гость (09:34:20 18-12-2025) И так всё убого, а фотограф ещё больше усугубил картину. Без... постоянно на этих показах от Жилиной фото - просто дурдом. Неужели нельзя найти именно фотографа,) такое ощущение, что дите неразумное щелкает кнопкой на фотоаппарате. То за спиной у девушек (на мониторе) вырастают руки из...простите...попы. То на голове руки. Ну непрофессионально, убого всё это. Девчата одеты непонятно во что, полная безвкусица. Платья и рубахи малы по размеру почти всем. Ноги у многих девчат стройные, но их "постановка" на нет всё сводит. Чему там учат то? Уровень низкий. Прям каждый раз, когда публикуют новость про это агентство, такие комментарии. Ничего не меняется.

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:04 18-12-2025

А фотограф точно профессионал? Впечатление что снимал коллега алкаш на корпоративе.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:34 18-12-2025

Гость (10:47:04 18-12-2025) А фотограф точно профессионал? Впечатление что снимал коллег... да нет же, не профессионал. Уродует только всех

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:35 18-12-2025

Фотограф молодец - показал реальность, а не пафос.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:13 18-12-2025

Тоже про фотки подумалось: как будто тайком из-за занавески щелкает

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:03 18-12-2025

А что так фото мало то?))))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:10:00 18-12-2025

Гость (12:07:03 18-12-2025) А что так фото мало то?))))... а все, что были, те и грузанули)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:14 18-12-2025

Гость (12:07:03 18-12-2025) А что так фото мало то?))))... До конца все долистали?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:24:27 18-12-2025

обувь у девушек как из магазина уцененки. Волочащиеся по полу кривые пальцы, жуткие каблуки. Про платьЯ вообще не говорю, кровь из глаз. Пусть бы они своей песней там тусовались, не показывайте ЭТО нам.

  2 Нравится
Ответить
