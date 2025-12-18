Студент из Африки стал самым красивым парнем в Барнауле. Как прошел яркий конкурс

Организатором выступило агентство Татьяны Жилиной

18 декабря 2025, 06:50, ИА Амител

Конкурс красоты / Фото предоставлено организаторами

13 декабря в банкет-холле "Времена года" состоялся финал ежегодного конкурса красоты "Королева красоты Сибири 2025" и "Мистер Сибири 2025". Организатором выступило известное модельное агентство Татьяны Жилиной.

В мероприятии сражались девушки и женщины, а также мужчины. По результатам конкурса звание "Мисс Сибирь" жюри отдало Маргарите Зеленковой. Девушке 23 года. Она занимается продвижением маркетплейсов, а также танцует, увлекается психологией и пишет книгу. Теперь Маргарита отправится на конкурс "Мировая модель" в Москву. Также жюри отметило Надежду Кирьянову и Алина Щербакову.

Еще одну награду получила Елена Минакова. Она стала "Королевой красоты Сибири" и также отправится в Москву. Девушка работает в сфере Event.

Что касается мужчин, то "Мистером Сибири" стал Трезор Лиган – уроженец Бенина. Из Африки молодой человек приехал учиться в АлтГТУ. Кроме того, Даниил Мамаев получил титул первого "Вице-Мистера Сибири" и отправится от Барнаула на конкурс "Мировая модель".

