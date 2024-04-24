Губернатор Алтайского края выступил перед депутатами АКЗС с отчетом за год 24 апреля

24 апреля 2024, 11:31, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 24 апреля выступил перед депутатами Алтайского краевого Законодательного собрания с отчетом по итогам 2023 года. Глава региона рассказал о помощи участникам СВО, достижениях аграриев, социально-экономическом положении региона и успехах за 2023 год.

Помощь участникам СВО

Свое выступление Томенко начал с помощи участникам СВО. Он отметил, что сейчас для участников спецоперации на Украине и их семей в регионе действует около 30 федеральных и еще более 30 краевых мер государственной поддержки. Для раненых и вернувшихся с линии фронта открыт координационный центр, в который уже обратилось около 3 тысяч человек, а около тысячи получили медицинскую помощь непосредственно там.

Губернатор сказал, что сейчас в зоне СВО находятся десятки тысяч жителей края, и за прошлый год им отправили более 800 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Рост доходов и ВРП

По словам Томенко, доходы консолидированного бюджета Алтайского края в 2023 году выросли на 18% (или на 19,5 млрд рублей) по сравнению с бюджетом 2022 года и составили 125 миллиардов рублей.

В 2023 году фонд зарплаты всех бюджетников составил почти 64 миллиарда – на 12% больше, чем в 2022-м. На 2024 год размер фонда оплаты труда бюджетников вырос еще почти на 13% (72 млрд рублей). Расходы консолидированного бюджета на 2024 год составляют 207 миллиардов рублей. С учетом средств, которые теперь идут через Социальный фонд России, их объем будет более 218 миллиардов, что на 23 миллиарда больше 2023 года, когда сумма составила 195 млрд рублей, отметил Томенко.

Кроме того, губернатор сообщил, что валовый региональный продукт в крае превысил 1 трлн рублей.

Рост промышленности

Производство в 2023 году нарастили как военные, так и гражданские предприятия Алтайского края. Промышленность региона за год показала рост почти на 6%, и он опережает среднероссийские значения, подчеркнул Томенко. Стоимость отгруженной продукции достигла 668 миллиардов рублей, а прибыль предприятий обрабатывающих производств выросла почти в 1,5 раза и составила 65 миллиардов рублей.

Кроме того, Томенко отдельно сказал и о том, что завод "Ротор" начал выпуск продукции для космической отрасли.

Туризм

В прошлом году турпоток в Алтайский край достиг 2,3 млн человек, отметил Томенко. Губернатор подчеркнул, что ввод в 2023 и в 2024 годах в эксплуатацию современных номеров в "Бирюзовой Катуни", в игорной зоне "Сибирская монета" и в "Белокурихе горной" позволит увеличить круглогодичный номерной фонд на 10%, или на 22 тысячи мест размещения.

Налоги для самозанятых

В 2023 году поступления налога на профессиональный доход самозанятых выросли. Число малых и средних предпринимателей в 2023 году увеличилось почти на 3,5 тысячи – до 77 тысяч человек, тогда как в 2022 году их было 73,7 тысячи человек. Число самозанятых также выросло на 36 тысяч единиц. На начало 2024 года их стало 104,7 тысячи.

Достижения аграриев

Виктор Томенко назвал 2023 год неблагоприятным для аграриев "с точки зрения погодных условий". Он подчеркнул, что из-за засухи летом и затяжных осадков осенью они могли потерять до половины урожая, однако справились и преодолели эту ситуацию, смогли "укрепить потенциал, нарастить возможности и улучшить технологии".

Всего было получено 4,5 миллиона тонн зерна и 1,7 миллиона масличных культур. Власти зафиксировали прирост продукции животноводства. Производство молока выросло на 1,6% (654,7 тысячи тонн), скота и птицы на убой – на 12,4% (172,9 тысячи тонн), яиц – на 3% (999 млн штук).

Томенко также напомнил, что в крае реализуется 15 крупных инвестиционных проектов по строительству и модернизации животноводческих комплексов стоимостью более 36 миллиардов рублей.

Уровень безработицы и соцподдержка

Уровень безработицы в крае все еще очень низкий. Сейчас он находится на историческом минимуме в 1%, отметил Томенко.

Губернатор напомнил и о том, что жителям края оказаны 94 меры социальной поддержки. В 2023 году ими воспользовались 574 тысячи человек.

Кроме того, выплаты ко Дню Победы получили около 76 тысяч детей войны.

Жилье

По словам губернатора, в 2023 году введено в эксплуатацию 946 тысяч квадратных метров жилья. Это на 2,5% больше показателей 2022 года.

В 2023 году власти закончили расселять жителей аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017-го. С 2019 по 2023 год на территории 15 муниципалитетов Алтайского края расселили всего 265 аварийных домов (150 тысяч кв. м), новые квартиры получили 9,6 тысячи человек. В Барнауле, Бийске и Рубцовске расселили почти 29,6 тысячи кв. м аварийного жилья (более двух тысяч человек).

Общественные территории

Шла работа и по благоустройству общественных территорий. Так, в 2023 году в 68 сельских и городских поселениях края благоустроили более 200 объектов. Среди них парк "Центральный" в Барнауле, сквер "Ленинградский" и парк "Строителей" в Бийске, парк "Патриот" и территория у ДК "Алтайсельмаш" в Рубцовске, парк "Прометей" в Заринске и еще более 80 общественных пространств.

Медицина

Томенко отметил, что в 2023 году на нужды здравоохранения направили более 58 млрд рублей. В крае продолжалось оснащение медучреждений транспортом и развитие телемедицины.

Ключевыми проблемами отрасли сейчас являются кадры и доступность. Отток врачей из региона остановить удалось, но нехватка все равно имеется, особенно в поликлиниках, отметил Томенко.

Образование

Что касается образования, то расходы на эту сферу составили почти 59 млрд рублей. За эти деньги власти строили и ремонтировали школы и детские сады, а также купили 82 школьных автобуса.

Дороги и транспорт

Томенко отметил, что в 2024 году в Алтайском крае отремонтируют около 800 км дорог. А Барнаул в ближайшие дни выпустит на линии 41 новый автобус. В прошлом году для края купили три пригородных электропоезда, еще два должны прибыть в ближайшее время. А к концу 2025 году в барнаульском аэропорту планируется введение нового терминала.

Паводок и противопожарный режим

Томенко в отчете затронул и тему паводка. Он сказал, что крупных разрушений, погибших и травмированных в паводке не было, и все службы сработали оперативно и слаженно. По второй волне паводка прогноз пока благоприятный, но службы к нему готовятся, отметил Томенко.

Кроме того, губернатор анонсировал и возможное введение в регионе противопожарного режима "в конце недели". Все потому, что в крае ожидается сухая и жаркая погода.

Комплексы по обработке ТКО

Несколько слов Томенко сказал и о том, что в регионе построят пять комплексов по обработке твердых коммунальных отходов. Но решения об их строительстве будут приниматься только после обсуждения с жителями. Место строительства комплекса по переработке отходов (КПО) с рабочим названием "Павловский" также будет выбрано с учетом мнения жителей, отметил Томенко. Сейчас идет подбор участка в радиусе от 50 до 100 километров от Барнаула.

Газификация

По словам Томенко, в 2023 году в регионе газифицируют еще четыре населенных пункта: села Белово, Паново, Подстепное и Клочки Ребрихинского района. Также в крае начинается газификация садовых участков. К голубому топливу планируется подключить 30 тысяч садовых домиков.

Ведется проектирование магистральных сетей в направлении Славгорода и Рубцовска. Рабочие уже построили 51 километр внутрипоселковых газовых сетей, природный газ довели еще до трех населенных пунктов: до поселка Украинского Косихинского района, села Наумово Тальменского района и села Заводского Троицкого района, отметил Томенко.

Миссия Алтайского края

Губернатор региона на отчете рассказал и о миссии Алтайского края для Сибири и России в целом. Он подчеркнул, что Алтай должен быть "ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, территорией, создающей инновации, то есть продолжать обеспечивать продовольственную безопасность, кормить и Сибирь, и Россию".