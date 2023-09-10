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Томенко поблагодарил жителей Алтайского края за участие в выборах

Избирательные участки в регионе закроются в 20:00

10 сентября 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: t.me/tomenko_22
Фото: t.me/tomenko_22

10 сентября в Алтайском крае последний день губернаторских выборов. Глава региона Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принял в них участие.

"Спасибо всем, кто нашел время и пришел на избирательный участок или проголосовал дистанционно электронным способом. Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор", – написал Томенко в своем телеграм-канале.

Он выразил надежду на то, что Алтайский край в будущем продолжит развиваться.

Напомним, что избирательные участки в регионе закроются в 20:00.

Виктор Томенко Алтайский край выборы губернатора Алтайского края

Комментарии 6

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Гость

20:21:54 10-09-2023

Чо там? Машинки сразу обрабатывают голосовальные листочки. Давайте результат уже!

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Гость

21:44:23 10-09-2023

Гость (20:21:54 10-09-2023) Чо там? Машинки сразу обрабатывают голосовальные листочки. ... Иш ты, торопливый какой! Стулья будут завтра.

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Гость

22:00:33 10-09-2023

Результат давно известен

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Внимательный из Б

22:22:46 10-09-2023

Это не выборы, это смех

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Гость

22:55:04 10-09-2023

В Барнауле уже всё посчитали. Где результат по столице края?

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Гость

10:09:10 11-09-2023

При такой явке 76% голосов равносильны 20% избирателей, проголосовавших "как надо"...Вот вам и реальный рейтинг, остальные 80% просто не верят нивыборам, ни действующему "главе".

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