Томенко поблагодарил жителей Алтайского края за участие в выборах
Избирательные участки в регионе закроются в 20:00
10 сентября 2023, 19:30, ИА Амител
Фото: t.me/tomenko_22
10 сентября в Алтайском крае последний день губернаторских выборов. Глава региона Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принял в них участие.
"Спасибо всем, кто нашел время и пришел на избирательный участок или проголосовал дистанционно электронным способом. Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор", – написал Томенко в своем телеграм-канале.
Он выразил надежду на то, что Алтайский край в будущем продолжит развиваться.
Напомним, что избирательные участки в регионе закроются в 20:00.
20:21:54 10-09-2023
Чо там? Машинки сразу обрабатывают голосовальные листочки. Давайте результат уже!
21:44:23 10-09-2023
Гость (20:21:54 10-09-2023) Чо там? Машинки сразу обрабатывают голосовальные листочки. ... Иш ты, торопливый какой! Стулья будут завтра.
22:00:33 10-09-2023
Результат давно известен
22:22:46 10-09-2023
Это не выборы, это смех
22:55:04 10-09-2023
В Барнауле уже всё посчитали. Где результат по столице края?
10:09:10 11-09-2023
При такой явке 76% голосов равносильны 20% избирателей, проголосовавших "как надо"...Вот вам и реальный рейтинг, остальные 80% просто не верят нивыборам, ни действующему "главе".