Томенко поручил министру ЖКХ взять на личный контроль ситуацию в Шипуновском районе

С начала ноября в нескольких селах пытаются решить проблему с водоснабжением

19 ноября 2024, 11:20, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на оперативном совещании поручил министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ивану Гилеву взять на личный контроль ситуацию с водоснабжением в Шипуновском районе, сообщает правительство региона.

Напомним, 1 ноября произошел разрыв стальной трубы диаметром 533 мм на магистральном водопроводе, соединяющем Шипуново и Зеркалы. Для проведения ремонтных работ подачу воды приостановили, а из магистральных трубопроводов слили воду. В результате этого в селах Коробейниково, Андреевка и Урлапово возникли проблемы с водоснабжением. До сих пор ситуация остается сложной.

"Аварийные работы на 50-километровой магистрали в Шипуновском районе продолжаются. Вчера на участке Шипуново – Зеркалы устранено пять порывов, привлечена дополнительная бригада ремонтно-эксплуатационного участка "Метели", – рассказали в правительстве.

18 ноября в район направили дополнительный транспорт для организации подвоза воды по селам, набирается она с насосной станции в селе Шипуново из резервуаров чистой питьевой воды. Качество контролируется лабораторией ООО "Управление водопроводов".

Сложнее всего ситуация в селе Урлапово – оно находится дальше всех по магистральной водопроводной ветке.

"Принято решение бурить здесь водозаборную скважину глубиной более 400 метров, которая будет резервным источником водоснабжения на случай возникновения перебоев в системе Чарышского группового водопровода", – отметили в правительстве.

Как сообщили в Минстрое Алтайского края, "к исходу 18 ноября аварийные бригады выполняют мероприятия по стабилизации давления в магистрали и устраняют вторичную аварийность". Продолжается устранение аварий вне магистрального контура у сел Первомайское и Новоивановка.

Принято решение о бурении водозаборной скважины в селе Урлапово глубиной более 400 метров. Эти меры обеспечат водоснабжение удаленного участка на период заполнения магистрали.

"Выявленная с 14 по 16 ноября разница в 9,4 атмосферы с водонасосной станцией села Шипуново существенно увеличила время заполнения магистрали. На выходных устранены две аварии на наружном вантузе в 15 км от села Зеркалы", – пояснили в министерстве.

Заполнение водопроводной магистрали продолжается. Специалисты будут работать до нормализации водоснабжения.