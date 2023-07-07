Томенко рассказал о назначении дополнительных выплат врачам

Первые доплаты медики получат уже по итогам работы за июль

07 июля 2023, 11:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о дополнительных выплатах для врачей в регионе. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Врачи будут получать ежемесячную надбавку в размере 9 тысяч рублей, специалисты со средним образованием - 6 тысяч рублей", - написал глава региона.

Он добавил, что первые доплаты специалисты получат уже по итогам работы за июль.

Также глава региона напомнил, что в крае действуют все федеральные программы поддержки специалистов.