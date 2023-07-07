Томенко рассказал о назначении дополнительных выплат врачам
Первые доплаты медики получат уже по итогам работы за июль
07 июля 2023, 11:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о дополнительных выплатах для врачей в регионе. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Врачи будут получать ежемесячную надбавку в размере 9 тысяч рублей, специалисты со средним образованием - 6 тысяч рублей", - написал глава региона.
Он добавил, что первые доплаты специалисты получат уже по итогам работы за июль.
Также глава региона напомнил, что в крае действуют все федеральные программы поддержки специалистов.
11:58:52 07-07-2023
Запомним.
12:07:19 07-07-2023
Гость (11:58:52 07-07-2023) Запомним.... Не забудет, впереди выборы, ну а потом...?
12:10:45 07-07-2023
Гость (12:07:19 07-07-2023) Не забудет, впереди выборы, ну а потом...?... А потом суп с котом - очередная пятилетка тишины.
12:08:22 07-07-2023
Гость (11:58:52 07-07-2023) Запомним.... запишите!
12:04:41 07-07-2023
Мужик сказал, мужик сделал - в идеале если это один и тот же мужик)))
14:42:26 07-07-2023
Гость (12:04:41 07-07-2023) Мужик сказал, мужик сделал - в идеале если это один и тот же... ну он же не обещал, не гарантировал, сказал и сказал, а потом обратно скажет...
12:44:38 07-07-2023
А почему Томенко не сказал про хорошую прибавку главам районов и замам после выборов, а остальным муниципальным служащим, тем кто реально работает и утопает в бумагах и отчетах шиш
12:46:55 07-07-2023
Так это работающим пенсионерам в медицине доплата и только. С высшим образованием - 9 т.р., со средним - 6 т.р.
16:58:10 07-07-2023
Гость (12:46:55 07-07-2023) Так это работающим пенсионерам в медицине доплата и только. ... А вот и не всем, а только работающим в ЦРБ и ФАПах. При это уточнение почему-то второй месяц замалчивают. Городским не положено!
13:20:12 07-07-2023
Нет пояснений, каким категориям пенсионеров, по возрасту или всем медработникам, получающим пенсии.
13:43:24 07-07-2023
Гость (13:20:12 07-07-2023) Нет пояснений, каким категориям пенсионеров, по возрасту или... Тем кому 70+ исполнилось, а кому 80+ тому двойная оплата и скидка на венок после окончания трудовой деятельности.)) Проблема в том, что в больницы идти работать не хотят. Мед образование нужно для оказания косметических услуг (губки бантиком, бровки домиком, реснички, ноготки). Дурных в больницах работать нет.
14:06:11 07-07-2023
Кто-то реально думает, что после этого у них прибавится знаний и они начнут лучще лечить? Они лишь будут ещё больше брать "на карман".
14:42:12 07-07-2023
Смешно! (14:06:11 07-07-2023) Кто-то реально думает, что после этого у них прибавится знан... Так не эта цель преследуется. А лишь бы дыры закрыть. Чтобы пришел больной в поликлинику, а там хотя бы бабулька прием ведет.
14:39:08 07-07-2023
Только сельским будет
18:22:55 07-07-2023
Гость (16:58:10 07-07-2023) А вот и не всем, а только работающим в ЦРБ и ФАПах. При это ... А где про это можно узнать
18:37:50 07-07-2023
Бездарям платили при ковиде. А они столько народу с обычным ОРВИ в этих госпитолях угробили за эти доплаты.
20:57:50 07-07-2023
Гость (16:58:10 07-07-2023) А вот и не всем, а только работающим в ЦРБ и ФАПах. При это ... ЦРБ вроде как пролетают!
22:33:27 07-07-2023
Добавка будет пенсионерам которые работают.
11:46:39 09-07-2023
Не хочется никого обидеть, но идея идиотская. Хотя бы потому что увеличивать надо было всем медработникам. А делать ставку на пенсионеров, отработавших свой ресурс - это маразм. Помощь нужна в первую очередь молодым специалистам, с перспективой на многие года. А молодые бегут из профессии из-за низкой зарплаты и излишней нагрузки. А дальше что? Скоро и пенсионеров не будет? В крае кто-нибудь об этом думает???