Томенко сообщил о росте производства в легкой промышленности

Губернатор вместе с председателем АКЗС поздравил работников отрасли с профессиональным праздником

14 июня 2026, 11:33, ИА Амител

Легкая промышленность / Изображение сгенерировано ИИ Nano Banana 2 / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба краевого правительства.

«Легкая промышленность — это динамично развивающийся сектор экономики нашего края, где традиции мастерства сочетаются с внедрением самых современных технологий. Мы видим, как увеличиваются объемы производства в регионе, растет качество текстильной продукции и ее востребованность», — отмечается в поздравлении.

Губернатор и председатель АКЗС добавили, что на территории края работает ряд предприятий, которые выпускают школьную форму, спецодежду, домашний текстиль и постельные принадлежности, пользующиеся спросом по всей стране.

Барнаульский меланжевый комбинат является крупнейшим в регионе и единственным за Уралом производителем смесовых и хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом, указано в поздравлении.

Как подчеркнули Виктор Томенко и Александр Романенко, за достижениями легкой промышленности стоит труд тысяч специалистов.

«Спасибо вам за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Отдельная благодарность ветеранам отрасли, которые передают молодым сотрудникам бесценный опыт и верность лучшим производственным традициям. Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, новых побед и уверенности в завтрашнем дне!» — сказано в поздравлении.