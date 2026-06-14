Томенко сообщил о росте производства в легкой промышленности
Губернатор вместе с председателем АКЗС поздравил работников отрасли с профессиональным праздником
14 июня 2026, 11:33, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником. Текст поздравления публикует пресс-служба краевого правительства.
«Легкая промышленность — это динамично развивающийся сектор экономики нашего края, где традиции мастерства сочетаются с внедрением самых современных технологий. Мы видим, как увеличиваются объемы производства в регионе, растет качество текстильной продукции и ее востребованность», — отмечается в поздравлении.
Губернатор и председатель АКЗС добавили, что на территории края работает ряд предприятий, которые выпускают школьную форму, спецодежду, домашний текстиль и постельные принадлежности, пользующиеся спросом по всей стране.
Барнаульский меланжевый комбинат является крупнейшим в регионе и единственным за Уралом производителем смесовых и хлопчатобумажных тканей с полным технологическим циклом, указано в поздравлении.
Как подчеркнули Виктор Томенко и Александр Романенко, за достижениями легкой промышленности стоит труд тысяч специалистов.
«Спасибо вам за профессионализм, терпение и любовь к своему делу. Отдельная благодарность ветеранам отрасли, которые передают молодым сотрудникам бесценный опыт и верность лучшим производственным традициям. Желаем вам крепкого здоровья, семейного тепла, новых побед и уверенности в завтрашнем дне!» — сказано в поздравлении.
12:53:23 14-06-2026
за счет рабочих-индийцев?