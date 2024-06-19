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"Тойота" опрокинулась на крышу после аварии в Барнауле

Водитель и пассажир попали в больницу

19 июня 2024, 10:46, ИА Амител

Фото c места аварии / "Инцидент Барнаул"
Фото c места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Барнауле "Тойота" опрокинулась на крышу в результате аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам свидетеля ДТП, водитель, двигаясь по Петра Сухова и выехав на перекресток, не принял немного вправо и врезался в бетонное препятствие.

Предположительно, автомобилист был пьян. Он и пассажир получили травмы, обоих увезли в больницу.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

10:55:36 19-06-2024

Предположительно, автомобилист был пьян --- вообще ничего не боятся. Даже повесток

  4 Нравится
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Гость

12:30:53 19-06-2024

Гость (10:55:36 19-06-2024) Предположительно, автомобилист был пьян --- вообще ничего не... Какие повестки? Из ТЦК?

  2 Нравится
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Гость

12:47:39 19-06-2024

Гость (12:30:53 19-06-2024) Какие повестки? Из ТЦК?... Кто такая ТЦК?

  2 Нравится
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