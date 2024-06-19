"Тойота" опрокинулась на крышу после аварии в Барнауле
Водитель и пассажир попали в больницу
19 июня 2024, 10:46, ИА Амител
Фото c места аварии / "Инцидент Барнаул"
В Барнауле "Тойота" опрокинулась на крышу в результате аварии. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам свидетеля ДТП, водитель, двигаясь по Петра Сухова и выехав на перекресток, не принял немного вправо и врезался в бетонное препятствие.
Предположительно, автомобилист был пьян. Он и пассажир получили травмы, обоих увезли в больницу.
10:55:36 19-06-2024
Предположительно, автомобилист был пьян --- вообще ничего не боятся. Даже повесток
12:30:53 19-06-2024
Гость (10:55:36 19-06-2024) Предположительно, автомобилист был пьян --- вообще ничего не... Какие повестки? Из ТЦК?
12:47:39 19-06-2024
Гость (12:30:53 19-06-2024) Какие повестки? Из ТЦК?... Кто такая ТЦК?