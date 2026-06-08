Трагедия на реке: лодка столкнулась с теплоходом во время ночной рыбалки
Специалистам предстоит выяснить причины происшествия и все детали случившегося
08 июня 2026, 08:05, ИА Амител
На реке Каме в Каракулинском районе ночью 7 июня произошло смертельное столкновение маломерного судна с грузовым теплоходом. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
По предварительным данным, около двух часов ночи две лодки вышли на акваторию Камы для рыбалки. В какой-то момент водитель одного из маломерных судов не заметил двигавшийся по реке самоходный грузовой теплоход.
Произошло столкновение: теплоход ударил лодку левым бортом в носовую часть. От полученных травм мужчина, находившийся за рулем судна, погиб на месте.
В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают следственные органы. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия и все детали случившегося.
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