Трагедия на реке: лодка столкнулась с теплоходом во время ночной рыбалки

Специалистам предстоит выяснить причины происшествия и все детали случившегося

08 июня 2026, 08:05, ИА Амител

Злополучная лодка / Фото: МЧС Удмуртии

На реке Каме в Каракулинском районе ночью 7 июня произошло смертельное столкновение маломерного судна с грузовым теплоходом. В результате происшествия погиб 38-летний мужчина, сообщили в ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

По предварительным данным, около двух часов ночи две лодки вышли на акваторию Камы для рыбалки. В какой-то момент водитель одного из маломерных судов не заметил двигавшийся по реке самоходный грузовой теплоход.

Произошло столкновение: теплоход ударил лодку левым бортом в носовую часть. От полученных травм мужчина, находившийся за рулем судна, погиб на месте.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливают следственные органы. Специалистам предстоит выяснить причины происшествия и все детали случившегося.