В Алтайском крае двое мужчин отправились на рыбалку на резиновой лодке и не вернулись
Обстоятельства случившегося устанавливаются
13 октября 2025, 13:00, ИА Амител
Рыбак на резиновой лодке / Фото: МЧС Алтайского края
12 октября в Бийском районе Алтайского края на одном из водоемов пропали двое мужчин, отправившихся на рыбалку на резиновой лодке. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы "112", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ходе поисковых мероприятий тело одного из мужчин обнаружили сотрудники полиции, тело второго подняли из воды водолазы Бийской службы спасения.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на воде, использования спасательных жилетов и проверки исправности плавсредств.
14:01:29 13-10-2025
Кто там зумеров предлагал отправить на рыбалку, вместо психдиспансера, из прошлого поста? .... похоже отправились ))))