В Алтайском крае двое мужчин отправились на рыбалку на резиновой лодке и не вернулись

Обстоятельства случившегося устанавливаются

13 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Рыбак на резиновой лодке / Фото: МЧС Алтайского края

12 октября в Бийском районе Алтайского края на одном из водоемов пропали двое мужчин, отправившихся на рыбалку на резиновой лодке. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы "112", сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе поисковых мероприятий тело одного из мужчин обнаружили сотрудники полиции, тело второго подняли из воды водолазы Бийской службы спасения.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на воде, использования спасательных жилетов и проверки исправности плавсредств.