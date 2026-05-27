Трактор сорвался со склона и опрокинулся у Нового моста в Барнауле
Водителя госпитализировали
27 мая 2026, 21:05, ИА Амител
Фото: Telegram-канал Barnaul 22
В Барнауле у Нового моста во время покоса травы трактор опрокинулся, упав со склона. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".
Инцидент произошел утром 27 мая.
«По данным администрации, сотрудник МБУ "Благоустройство и озеленение" работал на участке, когда трактор по неизвестной причине съехал с верхнего яруса на дорогу и перевернулся», — сказано в публикации.
Со слов очевидцев, трактор "буквально сорвался со склона". Водитель пострадал, его госпитализировали. На месте работали сотрудники ДПС. Причины происшествия уточняются.
00:37:05 28-05-2026
мозгов нету ти совсем. запустили бы бензокосцов и все дела.
15:30:32 28-05-2026
Гость (00:37:05 28-05-2026) мозгов нету ти совсем. запустили бы бензокосцов и все дела.... Ну не было у администрации бензокосцев с короткой одной из ног. С нормальными ногами иди покоси на уклоне. Если у вас одна нога короче другой на 50 см милости просим! Косить не перекосить!
08:09:12 28-05-2026
Работяге скорейшего выздоровления!!