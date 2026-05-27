Трактор сорвался со склона и опрокинулся у Нового моста в Барнауле

Водителя госпитализировали

27 мая 2026, 21:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Barnaul 22

В Барнауле у Нового моста во время покоса травы трактор опрокинулся, упав со склона. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Инцидент произошел утром 27 мая.

«По данным администрации, сотрудник МБУ "Благоустройство и озеленение" работал на участке, когда трактор по неизвестной причине съехал с верхнего яруса на дорогу и перевернулся», — сказано в публикации.

Со слов очевидцев, трактор "буквально сорвался со склона". Водитель пострадал, его госпитализировали. На месте работали сотрудники ДПС. Причины происшествия уточняются.