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Трактор сорвался со склона и опрокинулся у Нового моста в Барнауле

Водителя госпитализировали

27 мая 2026, 21:05, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Barnaul 22
Фото: Telegram-канал Barnaul 22

В Барнауле у Нового моста во время покоса травы трактор опрокинулся, упав со склона. Об этом сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

Инцидент произошел утром 27 мая.

«По данным администрации, сотрудник МБУ "Благоустройство и озеленение" работал на участке, когда трактор по неизвестной причине съехал с верхнего яруса на дорогу и перевернулся», — сказано в публикации.

Со слов очевидцев, трактор "буквально сорвался со склона". Водитель пострадал, его госпитализировали. На месте работали сотрудники ДПС. Причины происшествия уточняются.

Барнаул ДТП
       

Комментарии 3

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Гость

00:37:05 28-05-2026

мозгов нету ти совсем. запустили бы бензокосцов и все дела.

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Шинник

15:30:32 28-05-2026

Гость (00:37:05 28-05-2026) мозгов нету ти совсем. запустили бы бензокосцов и все дела.... Ну не было у администрации бензокосцев с короткой одной из ног. С нормальными ногами иди покоси на уклоне. Если у вас одна нога короче другой на 50 см милости просим! Косить не перекосить!

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Мимопроходящий

08:09:12 28-05-2026

Работяге скорейшего выздоровления!!

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