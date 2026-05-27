15-летний мотоциклист попал в ДТП под Барнаулом
На кадрах очевидцев видно, как подросток лежит на проезжей части рядом с автомобилем
27 мая 2026, 20:01, ИА Амител
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
В барнаульском селе Гоньба произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, сообщает "Инцидент Барнаул".
По словам очевидцев, пострадавшему "около 15 лет". На опубликованных кадрах видно, что подросток лежит на проезжей части рядом с автомобилем.
Обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавшего уточняются. Официальных комментариев по поводу ДТП не было.
20:42:48 27-05-2026
И что?
Пожалеть его что-ли?
Нефиг гонять по проезжей части.
Машину людям испортил, не говоря уже про потерянное время и нервы.
22:59:36 27-05-2026
Пусть полежит, подумает. Как говорил недавно на просторах АМИКа один персонаж: "Встал и пошёл".
10:07:32 28-05-2026
Чем больше подростков без прав на дорогах - тем меньше подростков на дорогах.
Теперь стало быть надо стрясти с виновника бабло за ущерб автомобилю, виновника на зону для малолеток, родителей лишить родительских прав, так как они сами купили мопедку ребёнку и тем самым науськивали его кататься и совершать ПДД.