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15-летний мотоциклист попал в ДТП под Барнаулом

На кадрах очевидцев видно, как подросток лежит на проезжей части рядом с автомобилем

27 мая 2026, 20:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Гоньба произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, пострадавшему "около 15 лет". На опубликованных кадрах видно, что подросток лежит на проезжей части рядом с автомобилем.

Обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавшего уточняются. Официальных комментариев по поводу ДТП не было.

Барнаул ДТП Происшествия
       

Комментарии 3

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Гость

20:42:48 27-05-2026

И что?
Пожалеть его что-ли?
Нефиг гонять по проезжей части.
Машину людям испортил, не говоря уже про потерянное время и нервы.

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Гость

22:59:36 27-05-2026

Пусть полежит, подумает. Как говорил недавно на просторах АМИКа один персонаж: "Встал и пошёл".

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Гость

10:07:32 28-05-2026

Чем больше подростков без прав на дорогах - тем меньше подростков на дорогах.
Теперь стало быть надо стрясти с виновника бабло за ущерб автомобилю, виновника на зону для малолеток, родителей лишить родительских прав, так как они сами купили мопедку ребёнку и тем самым науськивали его кататься и совершать ПДД.

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