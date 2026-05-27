15-летний мотоциклист попал в ДТП под Барнаулом

На кадрах очевидцев видно, как подросток лежит на проезжей части рядом с автомобилем

27 мая 2026, 20:01, ИА Амител

Фото: Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

В барнаульском селе Гоньба произошло ДТП с участием несовершеннолетнего мотоциклиста, сообщает "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, пострадавшему "около 15 лет". На опубликованных кадрах видно, что подросток лежит на проезжей части рядом с автомобилем.

Обстоятельства происшествия и информация о состоянии пострадавшего уточняются. Официальных комментариев по поводу ДТП не было.