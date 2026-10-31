Контроль за исполнением муниципальных контрактов ведется на постоянной основе

31 октября 2026, 09:04, ИА Амител

Маршрутка в Барнауле / Фото: amic.ru

С начала 2026 года барнаульские перевозчики получили 254 претензии и 155 требований об уплате штрафов за несоблюдение условий муниципальных контрактов. Нарушения продолжают выявлять во время проверок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Очередной контрольный выезд специалисты городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту провели на конечной остановке "Оптово-розничный рынок". Под проверку попали автобусы, обслуживающие маршруты № 78 и 121.

Представители комитета оценивали не только соблюдение графика движения, но и оснащение пассажирского транспорта. В частности, проверяли наличие и работу автоинформаторов, камер видеонаблюдения и терминалов электронной оплаты проезда.

По итогам осмотра специалисты обнаружили нарушения требований к санитарному состоянию транспорта. В адрес перевозчиков направили соответствующие претензии.

В мэрии подчеркнули, что контроль за исполнением муниципальных контрактов ведется на постоянной основе. Всего с января 2026 года профильный комитет предъявил транспортным компаниям 254 претензии, а также направил 155 требований об уплате штрафов за выявленные нарушения.