В Барнауле специалисты выявили нарушения при проверке маршруток
Контроль за исполнением муниципальных контрактов ведется на постоянной основе
31 октября 2026, 09:04, ИА Амител
С начала 2026 года барнаульские перевозчики получили 254 претензии и 155 требований об уплате штрафов за несоблюдение условий муниципальных контрактов. Нарушения продолжают выявлять во время проверок общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.
Очередной контрольный выезд специалисты городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту провели на конечной остановке "Оптово-розничный рынок". Под проверку попали автобусы, обслуживающие маршруты № 78 и 121.
Представители комитета оценивали не только соблюдение графика движения, но и оснащение пассажирского транспорта. В частности, проверяли наличие и работу автоинформаторов, камер видеонаблюдения и терминалов электронной оплаты проезда.
По итогам осмотра специалисты обнаружили нарушения требований к санитарному состоянию транспорта. В адрес перевозчиков направили соответствующие претензии.
В мэрии подчеркнули, что контроль за исполнением муниципальных контрактов ведется на постоянной основе. Всего с января 2026 года профильный комитет предъявил транспортным компаниям 254 претензии, а также направил 155 требований об уплате штрафов за выявленные нарушения.
09:12:05 31-10-2026
Каждая проверка выявляет массу нарушений, почему бы не увеличить частоту проверок тогда. Раз в несколько месяцев проверять несколько маршрутов - очевидно ведь такой подход не даёт эффекта . Ну во проверили два маршрута и что устали или что? В остальных ведь прямо сейчас происходит тож самое.
Хотя это конечно риторический вопрос
10:00:51 31-10-2026
Гость (09:12:05 31-10-2026) Каждая проверка выявляет массу нарушений, почему бы не увели... мало проверять. нужно еще и применять какие-то меры. действенные меры, я замечу. например, лишать разрешения на перевозку. претензии они предъявили. бугага
09:18:36 31-10-2026
А специалисты не выявили что малоразмерные автобусы вообще не должны быть частью общественного транспорта в городе ?
09:19:45 31-10-2026
да блин когда транспортная карта заработает в маршрутках!!! в автобус не залезешь, равномерность потоков нарушена, потому что если у тебя ТК то ты уже в маршрутку не сядешь, а это все студенты, пенсионеры, школьники, и такие как я бедолаги с ТК
10:42:03 31-10-2026
барнаулец (09:19:45 31-10-2026) да блин когда транспортная карта заработает в маршрутках!!! ... для начала хоть бы переводы на карту убрали, но нет, в каждой маршрутке висит телефон для перевода.
10:03:35 31-10-2026
Заявление о выявлении подобных нарушений выглядит странным, если учесть, что наличие автоинформаторов и терминалов в барнаульских маршрутках - редкость.
10:44:24 31-10-2026
возьмите меня выездным специалистом, я быстренько всех проверю, а не по 2 шт в месяц!
или уже набрали специалистов по знакомству и вакансий больше нет?
13:14:26 31-10-2026
Элен без ребят (10:44:24 31-10-2026) возьмите меня выездным специалистом, я быстренько всех прове... Тебя купят водилы на второй день. На этом все честные проверки и закончатся.
18:14:33 31-10-2026
Афиноген (13:14:26 31-10-2026) Тебя купят водилы на второй день. На этом все честные провер... неее, у меня к ним антипатия. не купят)
21:53:22 31-10-2026
Элен без ребят (10:44:24 31-10-2026) возьмите меня выездным специалистом, я быстренько всех прове... Вы так нарушите всю систему, отлаженную за 20-30 лет чуткой "работы" транспортного комитета. Вот только "работа" эта не понятно на чей карман выстраивалась. Для людей то практически ничего полезного не сделано - транспорт по расписанию не ходит, транспорт грязный, водители/кондукторы - хамы и просто непригодные для такой работы, транспорта мало, маршрутки убоги и не предназначены для перевозки людей, некоторые маршруты вообще закрыли, хотя были востребованы. Новые большие и удобные автобусы - ау, вы где??? Ах, да, к 2030-му году будут или к 2050-му. Да, трамваи немного заменили, но кататься на них с пересадками не каждому удобно по времени, да и не всюду на них доедешь. И перемещаться на них - тот ещё экстрим - то с рельсов съедут, то рельсы не могут поделить и врезаются лоб в лоб, то машины таранят, то провода рвутся, то электричества нет, то залповые дожди пути заливают, то понос, то золотуха и пр.
А так, конечно, надо продолжать проверки ОДИН раз в квартал и обязательно "В адрес перевозчиков направили соответствующие претензии." Слово то какое "претензии". Да их за все эти нарушения к стенке надо ставить как в фильме "Ликвидация" и из ГШ-6-23 пару очередей на ушами, чтобы в штаны наложили, ибо этих нарушений уже МИЛЛИОН. Просто какое-то очковтирательство, ей богу.
10:47:07 31-10-2026
эээхх... вспоминаю конец 00-х, когда с транспортом вообще не было проблем, ходили каждые 3-5 минут, маршруты все на месте, автобусы большие. Когда мог позволить себе фразу: "не полезу/побегу, на следующем поеду", а в 10 вечера ещё можно было спокойно уехать из центра.
13:21:40 31-10-2026
Гость (10:47:07 31-10-2026) эээхх... вспоминаю конец 00-х, когда с транспортом вообще не... Тогда входили во вкус по обиранию граждан и только начали вытирать о население ноги
19:43:15 01-11-2026
Гость (10:47:07 31-10-2026) эээхх... вспоминаю конец 00-х, когда с транспортом вообще не... Мы жили в разных городах. Никогда все хорошо не было. И я даже не 80-е и 90-е, когда был вообще кошмар. Я пользуюсь 47-м, 80-м, и 20-м В принципе приемлемо, про другие не скажу. Да, оплата через попу, у 80-го график не очень, но стали исправлятъся. Чистота - Вы реально считаете, что на каждой конечной клиниговую компанию приглашать. Я не в бизнесе, мне важнее, чтобы пришел автобус и легко и прозрачно можно оплатить. Ну и жалобы перевозчиков на цены - ну бред. В час пик насчитывал более 100 человек за рейс. Это более 4500 рублей за час.1000 рублей водиле 300 топливо. Остальные в карман
11:34:39 31-10-2026
Во многих регионах и сейчас так.
12:08:48 31-10-2026
Общественный транспорт совершенно "оторван" от нужд горожан и всегда власти говорят мы работаем над этим.А мне кажется что просто плохо работают . Не можешь - уходи .А наши люди на такси в булочную не ездят.
13:26:40 31-10-2026
Крышуют, однако? Иначе, чем можно объяснить такое непотребство с общественным транспортом Барнаула.
18:24:26 01-11-2026
Гость (13:26:40 31-10-2026) Крышуют, однако? Иначе, чем можно объяснить такое непотребст...
Да, похоже, это 146%. Бардак бешеный. Так только за взятки наглеть можно.
14:25:32 31-10-2026
Нарушения при проверке это плохо.
Верните городской транспорт Барнаулу, тогда и результаты проверок будут иные
16:07:28 31-10-2026
да вы что????!!! люди КРИЧА ОРУТ про это уже столько лет, и вот оно - смотрите ка! вы соцсети читайте, там все написано уже давно все чаяния и волнения
07:12:18 01-11-2026
Ну что вы не уйметесь, любители откатов и любители брать взятки? Неужели не поняли, что система меняется, и как раньше работать не получится? Сухари уже насушили, Посейдон вас уже торопит :-)
12:38:42 01-11-2026
Барнаулец (07:12:18 01-11-2026) Ну что вы не уйметесь, любители откатов и любители брать взя... ваши бы слова, да Бастрыкину А. И. в уши