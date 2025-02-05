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Трамп подписал указ о выходе США из совета ООН по правам человека

Американский президент также приостановил финансирование БАПОР

05 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, несмотря на сообщения о выходе США из указанных организаций, в случае с БАПОР Вашингтон просто останавливает финансирование. То есть страна уже официально закрепляет и без того отсутствующий поток помощи.

"БАПОР прекратило получать американскую помощь после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Это произошло еще до вступления Трампа в должность президента. Сам глава Белого дома также негативно высказывался о БАПОР, называл структуру коррумпированной и обвинял в том, что она подогревает конфликт на Ближнем Востоке", – уточнили в агентстве.

Во время первого президентского срока Трампа, в 2018 году, США также вышли из Совета ООН. Тогда это решение объяснили несогласием с критикой в отношении Израиля со стороны других членов организации. Трамп при этом уточнял, что выход государства не подразумевает отступление от обязательств в области прав человека.

США Политика Дональд Трамп

Комментарии 14

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Колька Смагин, любовник Ганы

11:10:29 05-02-2025

Плохая новость для угнетённых мира сего. Если даже США вышли из совета по правам человека, то, что тогда говорить о всяких дикарях и папуасах кои сейчас будут гноить свои народы без оглядки и побегут из этого же совета вприпрыжку впереди всех.

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Гость

11:19:38 05-02-2025

США вышли из Совета ООН по правам человека ---- Трамп на всем экономит. Но новость не прям плохая, она показывает, что практически все организации ООН политически ангажированы, они видят там где надо и не видят, там где им это видеть не надо. Ну и нахрена такие организации. Трамп на это и указал. Хотя в 99 % случаях эти организации видят то, что надо США, а это наверное единственный случай, когда увидели что-то не то. Их сразу наказали

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Колька Смагин

11:26:14 05-02-2025

Для 11:19

Видят не видят, от этого базовые принципы гражданского общества не поменяются. При любых раскладах Совет по правам человека будет нужен человечеству, ибо проблема эта сформулихована последними 300летними событиями мировой истории. Либо готовьте себе деревянные колодки.

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Гость

11:39:25 05-02-2025

Колька Смагин (11:26:14 05-02-2025) Для 11:19Видят не видят, от этого базовые принципы г... Совет по правам человека будет нужен человечеству --- не надо передергивать, человечеству будут нужны права человека, а не левые организации, черег которые кто-то будет решать свои задачи, очень слабо связанные с заявленным целями этих организаций. Если какая-то тварь официально объявит себя хорошим человеком, она же тварью и останется, как бы она себя не называла. Надо чтобы ее сущность совпадала с названием. А довольно часто черное называют белым, а зло добром, чтобы скрыть сущность явления

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Гость

15:14:11 05-02-2025

Гость (11:39:25 05-02-2025) Совет по правам человека будет нужен человечеству --- не над...
Левые организации говорите?Да,они покушаются на святая святых-незыблемость эксплуатации человека человеком.

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Гость

15:27:11 05-02-2025

Гость (15:14:11 05-02-2025) Левые организации говорите?Да,они покушаются на святая с... незыблемость эксплуатации человека человеком --- или участвуют в этом

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Гость

11:56:33 05-02-2025

О сколько тут политологов собралось.

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Гость

12:25:36 05-02-2025

Гость (11:56:33 05-02-2025) О сколько тут политологов собралось.... Тебя только не хватало...

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Гость

13:06:38 05-02-2025

Гость (12:25:36 05-02-2025) Тебя только не хватало...... Оргия намечается?

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Колька Смагин, любовник Ганы

13:09:20 05-02-2025

Для 11:39

Вы обвинили меня в передёргивании проблематики, хотя сами занимаетесь именно этим, известный манипулятивный приём демагога. Права человека ему нужны, Совет по правам человека ему не нужен? Только лишь потому что его кто-то там диффамировал? Ну, тогда объясните здесь нам серым и убогим как именно вы будете в дальнейшем реализовывать нужные вам права человека в этом пёстром и нестабильном мире? Создадите ещё одну бюрократическую структуру? Например, назовёте не совет, а новый комитет по правам человека. А если его потом опять диффамируют? Короче, кому действительно нужны инструменты защиты угнетенных (а таких полпланеты на всех континентах),тот будет цепляться за любые возможности, но не плодить ненужные сущности без необходимости. Уход США будет означать только подрыв, что в конечном счете дополнительно скажется на страдании невинных жерт по всему миру.

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Гость

15:10:27 05-02-2025

Колька Смагин, любовник Ганы (13:09:20 05-02-2025) Для 11:39Вы обвинили меня в передёргивании проблемат... Ну вот это и есть демагогия. Вы озвучили общую проблему международного права, потому что правовая норма — это общеобязательное правило поведения, установленное государством, регулирующее общественные отношения и поддерживаемое принудительной силой государства. А международное право - это договорное право, если не договорились, его, считай, нет. Я вам написал проблему, но я не генсек ООН, я не знаю как ее решить. Но проблема есть, вот Трамп ее тоже подсветил

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Гость

13:26:33 05-02-2025

Эк, он по правам человека как серпом ...

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Гость

17:01:10 05-02-2025

завсегдатаям Амитела реально уже не психологическая, а психиатрическая помощь нужна! Мнят себя великими!

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Гость

18:55:48 05-02-2025

Гость (17:01:10 05-02-2025) завсегдатаям Амитела реально уже не психологическая, а психи... Офисные хомячки разбушевались))

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