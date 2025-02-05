Трамп подписал указ о выходе США из совета ООН по правам человека

Американский президент также приостановил финансирование БАПОР

05 февраля 2025, 11:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

США вышли из Совета ООН по правам человека и БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ). Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что, несмотря на сообщения о выходе США из указанных организаций, в случае с БАПОР Вашингтон просто останавливает финансирование. То есть страна уже официально закрепляет и без того отсутствующий поток помощи.

"БАПОР прекратило получать американскую помощь после обвинений сотрудников агентства в пособничестве движению ХАМАС при атаке на Израиль. Это произошло еще до вступления Трампа в должность президента. Сам глава Белого дома также негативно высказывался о БАПОР, называл структуру коррумпированной и обвинял в том, что она подогревает конфликт на Ближнем Востоке", – уточнили в агентстве.

Во время первого президентского срока Трампа, в 2018 году, США также вышли из Совета ООН. Тогда это решение объяснили несогласием с критикой в отношении Израиля со стороны других членов организации. Трамп при этом уточнял, что выход государства не подразумевает отступление от обязательств в области прав человека.