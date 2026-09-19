Меры вступят в силу по решению президента

19 сентября 2026, 14:19, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Президент США Дональд Трамп подписал закон о возможных новых санкциях в отношении России и Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Речь идет о законопроекте H.R. 5334 — "Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма". Документ расширяет уже действующие санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает санкции против Ирана. При этом сами ограничительные меры не начнут действовать автоматически: их применение остается на усмотрение американского президента.

Законопроект, названный в честь автора инициативы сенатора Линдси Грэма, ранее был одобрен палатой представителей. Он предполагает введение тарифа до 500% на прямой импорт из России, а также пошлины до 100% на товары из пяти крупнейших стран — покупателей российских энергоносителей.

В ходе доработки в документ включили положения, касающиеся Ирана: они предусматривают продление срока действия закона о санкциях против Тегерана до 2031 года. Эту часть инициативы активно продвигал Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что против РФ введено свыше 30 тысяч санкций — это почти вдвое превышает общее количество ограничений, действующих в отношении всех остальных стран мира. При этом, по словам Путина, страны, вводящие ограничения, сами сталкиваются с серьезными экономическими последствиями: ростом госдолга и бюджетных дефицитов, а также спадом в промышленности.