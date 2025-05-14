Трамп допустил возможность встретиться с Путиным в Стамбуле

Американский президент готов провести встречу ради "спасения множества жизней"

14 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Дональд Трамп и Владимир Путин / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Президент США Дональд Трамп допустил возможность встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Стамбуле, если она поможет завершить украинский конфликт. При этом глава Белого дома отметил, что на четверг у него уже "все расписано", пишет РИА Новости.

"Я не знаю, приедет ли он. Я знаю, что он хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Если мы сможем завершить войну, я бы об этом подумал. Однако на завтра у нас все расписано. У нас все распланировано", – сказал Трамп.

Американский президент добавил, что не станет отказываться от встречи ради "спасения множества жизней", несмотря на плотный график.

Напомним, 11 мая Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Москва не исключает, что удастся договориться о реальном перемирии, которое бы соблюдалось обеими сторонами и стало бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции для личной встречи.

13 мая спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал основные темы, которые РФ и Украина могут обсудить в Стамбуле. Среди них вопросы территорий, статуса Запорожской АЭС, а также использования Украиной Днепра и ее выхода к Черному морю.

По данным WP, в переговорах примут участие глава российского МИД Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. С американской стороны в Турцию приедут госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпосланники президента Кит Келлог и Стив Уиткофф.