Трамвай сошел с рельсов в центре Барнаула

Движение в сторону улицы Челюскинцев было временно заблокировано

06 ноября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улицы Анатолия и проспекта Красноармейского. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Согласно снимкам, вагон сошел с рельсов во время поворота. Движение в сторону улицы Челюскинцев было временно заблокировано.

Напомним, что 27 октября вблизи дома № 93 по улице Васильева в Бийске произошло столкновение грузовика с трамваем. После ДТП за медпомощью обращалась водитель электротранспорта.