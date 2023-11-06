Трамвай сошел с рельсов в центре Барнаула
Движение в сторону улицы Челюскинцев было временно заблокировано
06 ноября 2023, 17:59, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
Трамвай сошел с рельсов на пересечении улицы Анатолия и проспекта Красноармейского. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Согласно снимкам, вагон сошел с рельсов во время поворота. Движение в сторону улицы Челюскинцев было временно заблокировано.
Напомним, что 27 октября вблизи дома № 93 по улице Васильева в Бийске произошло столкновение грузовика с трамваем. После ДТП за медпомощью обращалась водитель электротранспорта.
19:08:06 06-11-2023
Посмотрите на фото!КАТОК!!!ГДЕ ПОСЫПАННЫЕ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ???
19:50:10 06-11-2023
Трамвай сошел с рельсов в Центре и долетел аж до Анатолия!
20:56:33 06-11-2023
Гость (19:50:10 06-11-2023) Трамвай сошел с рельсов в Центре и долетел аж до Анатолия!... Перекресток Анатолия и Красноармейского и есть центр. А эти ваши Балтийские и прочие Усковы - есть окраины.
14:19:11 07-11-2023
Гость (19:50:10 06-11-2023) Трамвай сошел с рельсов в Центре и долетел аж до Анатолия!... на индекс почтовый посмотри,и узнаешь,где центр. Или историю Барнаула почитай.