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Трамвай сошел с рельсов в центре Барнаула

Движение в сторону улицы Челюскинцев было временно заблокировано

06 ноября 2023, 17:59, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Трамвай сошел с рельсов на пересечении улицы Анатолия и проспекта Красноармейского. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Согласно снимкам, вагон сошел с рельсов во время поворота. Движение в сторону улицы Челюскинцев было временно заблокировано.

Напомним, что 27 октября вблизи дома № 93 по улице Васильева в Бийске произошло столкновение грузовика с трамваем. После ДТП за медпомощью обращалась водитель электротранспорта.

Барнаул Происшествия общественный транспорт

Комментарии 4

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Гость

19:08:06 06-11-2023

Посмотрите на фото!КАТОК!!!ГДЕ ПОСЫПАННЫЕ ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ???

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Гость

19:50:10 06-11-2023

Трамвай сошел с рельсов в Центре и долетел аж до Анатолия!

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Гость

20:56:33 06-11-2023

Гость (19:50:10 06-11-2023) Трамвай сошел с рельсов в Центре и долетел аж до Анатолия!... Перекресток Анатолия и Красноармейского и есть центр. А эти ваши Балтийские и прочие Усковы - есть окраины.

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Гость

14:19:11 07-11-2023

Гость (19:50:10 06-11-2023) Трамвай сошел с рельсов в Центре и долетел аж до Анатолия!... на индекс почтовый посмотри,и узнаешь,где центр. Или историю Барнаула почитай.

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