"Требует большего контроля". Томенко обсудил ситуацию с электросамокатами на Алтае

В крае за два года количество этого удобного вида транспорта, предоставляемого кикшеринговыми компаниями, увеличилось в два раза

23 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Самокаты в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае уже действуют некоторые ограничения на передвижение электросамокатов, однако в целом необходимо и дальше регулировать данный вопрос. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своем Telegram-канале.

"Впервые на заседании краевой комиссии подробно обсудили вопрос регулирования движения электросамокатов. Ситуация требует большего контроля", – подчеркнул глава региона.

Томенко отметил, что с 2023 года, когда в Барнауле появились первые сервисы для аренды самокатов, их количество увеличилось с 2,4 тыс. до более 5 тыс. Теперь ими пользуются также и в некоторых других городах края.

В итоге, указал губернатор, необходимо задуматься о повышении безопасности дорожного движения – и для пешеходов, и для автомобилистов, и для тех, кто едет на электросамокатах.

"Сейчас, в том числе в мэрии Барнаула, изучают опыт других городов России. После чего можно будет говорить о возможных дополнительных решениях", – отметил Томенко.

Напомним, только в Барнауле в этом году выставили около 2,5 тыс. электросамокатов. Что касается нарушающих правила самокатчиков, в одной из кикшеринговых компаний сообщили, куда отправлять жалобы.

Ранее amic.ru подробно рассказал, по каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году.