"Требует большего контроля". Томенко обсудил ситуацию с электросамокатами на Алтае
В крае за два года количество этого удобного вида транспорта, предоставляемого кикшеринговыми компаниями, увеличилось в два раза
23 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае уже действуют некоторые ограничения на передвижение электросамокатов, однако в целом необходимо и дальше регулировать данный вопрос. Об этом губернатор региона Виктор Томенко написал в своем Telegram-канале.
"Впервые на заседании краевой комиссии подробно обсудили вопрос регулирования движения электросамокатов. Ситуация требует большего контроля", – подчеркнул глава региона.
Томенко отметил, что с 2023 года, когда в Барнауле появились первые сервисы для аренды самокатов, их количество увеличилось с 2,4 тыс. до более 5 тыс. Теперь ими пользуются также и в некоторых других городах края.
В итоге, указал губернатор, необходимо задуматься о повышении безопасности дорожного движения – и для пешеходов, и для автомобилистов, и для тех, кто едет на электросамокатах.
"Сейчас, в том числе в мэрии Барнаула, изучают опыт других городов России. После чего можно будет говорить о возможных дополнительных решениях", – отметил Томенко.
Напомним, только в Барнауле в этом году выставили около 2,5 тыс. электросамокатов. Что касается нарушающих правила самокатчиков, в одной из кикшеринговых компаний сообщили, куда отправлять жалобы.
Ранее amic.ru подробно рассказал, по каким правилам нужно кататься на электросамокатах в 2025 году.
16:24:59 23-04-2025
на 2000 шт. больше в этом году, наверное московские, где запретили. А нам, значит,к ак помойку тут можно?! детей сбивать, людей калечить??? постоянно по 2 чел ездят , нарушений масса, гоняют - НИКТО их не останавливает, контроля нет. Самокаты нужно в принципе замедлить до 10 км/ч и все, не более!!! и сократить на 5000 единиц. Социальную обстановку только снова расшатали этим
18:29:44 23-04-2025
Гость (16:24:59 23-04-2025) на 2000 шт. больше в этом году, наверное московские, где зап... Милый, а велосипед ты не хочешь, случаем, замедлить?
20:01:49 23-04-2025
Гость (18:29:44 23-04-2025) Милый, а велосипед ты не хочешь, случаем, замедлить? ... обязательно, если их будет столько же , как проклятых самокатов и с такими же последствиями для пешеходов!!
20:27:23 23-04-2025
Гость (20:01:49 23-04-2025) обязательно, если их будет столько же , как проклятых самока... ]За коленки держать меня будешь? За последние 3 дня прошёл по улицам города 37,5 километров. Почему ни один "проклятый" самокат мне не помешал? За городом (по городу не люблю бесконечные светофоры) проехал 123 километра на велосипеде. И тоже никто не помешал. Может, ненавистники самокатов это просто плохие танцоры?
16:27:46 23-04-2025
Обратите внимание на улицу Исакова ! в пределах Телефонная - Северо-Западная - на этом участке дороги уже было несколько таких дтп, в том числе с переворотом авто, в котором находились подростки не старше 17 лет. Происходят систематические нарушения ПДД, у Торгового центра неподалеку собираются такие подростки на машинах сомнительного состояния, распивают спиртное, потом гоняют по Исакова. Гоняют на мопедах и питбайках без глушителей. Патрулей нет, ГИБДД нет, полная анархия. Руководство Железнодорожного района г. Барнаула не реагирует на многочисленные жалобы жильцов на то, что вечером аллея Г. Исакова в этом районе превращается в пивнушку молодежи - они мусорят, хулиганят, портят городское имущество - фонари бьют, отрывают лавки, мусорные корзины, ломают зеленые насаждения, портят газоны и деревья. Однажды повесили на арке аллеи манекен за шею - издали это выглядело, как повесившийся человек. Патрулей по-прежнему нет, руководство МВД района и Администрация района по прежнему не выполняют обязанности по охране правопорядка. Просим принять меры !