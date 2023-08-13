Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции
43-летний мужчина пришел к правоохранителям утром 13 августа
13 августа 2023, 12:25, ИА Амител
Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сам пришел в полицию с повинной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД Забайкалья.
43-летний мужчина пришел к правоохранителям утром 13 августа. Сейчас с ним работают полицейские, в ближайшее время его передадут следователям.
В ведомстве подчеркнули, что розыск продлился неделю, в нем был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники из регионального УМВД.
Напомним, что, по версии следователей, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, они нанесли военным несколько ударов, сорвали с одежды награды и повредили авто.
Сумма материального ущерба составила свыше 800 тысяч рублей. Пострадавший получил легкий вред здоровью.
12:36:31 13-08-2023
В ведомстве подчеркнули, что розыск продлился неделю, в нем был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники из регионального УМВД... . А хлопчик устал ждать когда эти специально обученные специалисты его поймают. Да и сдался САМ.
15:53:24 13-08-2023
Какие сильные "мужики" ! С инвалидами справились!
07:35:44 14-08-2023
43-летний --- еще может в штрафбате кровью искупить