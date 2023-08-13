Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

43-летний мужчина пришел к правоохранителям утром 13 августа

13 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сам пришел в полицию с повинной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД Забайкалья.

43-летний мужчина пришел к правоохранителям утром 13 августа. Сейчас с ним работают полицейские, в ближайшее время его передадут следователям.

В ведомстве подчеркнули, что розыск продлился неделю, в нем был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники из регионального УМВД.

Напомним, что, по версии следователей, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, они нанесли военным несколько ударов, сорвали с одежды награды и повредили авто.

Сумма материального ущерба составила свыше 800 тысяч рублей. Пострадавший получил легкий вред здоровью.