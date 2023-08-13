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Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

43-летний мужчина пришел к правоохранителям утром 13 августа

13 августа 2023, 12:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Третий обвиняемый в избиении участника спецоперации сам пришел в полицию с повинной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД Забайкалья. 

43-летний мужчина пришел к правоохранителям утром 13 августа. Сейчас с ним работают полицейские, в ближайшее время его передадут следователям.

В ведомстве подчеркнули, что розыск продлился неделю, в нем был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники из регионального УМВД.

Напомним, что, по версии следователей, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, они нанесли военным несколько ударов, сорвали с одежды награды и повредили авто.

Сумма материального ущерба составила свыше 800 тысяч рублей. Пострадавший получил легкий вред здоровью. 

СВО Происшествия

Комментарии 3

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Гость

12:36:31 13-08-2023

В ведомстве подчеркнули, что розыск продлился неделю, в нем был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытные оперативники из регионального УМВД... . А хлопчик устал ждать когда эти специально обученные специалисты его поймают. Да и сдался САМ.

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Гость

15:53:24 13-08-2023

Какие сильные "мужики" ! С инвалидами справились!

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Гость

07:35:44 14-08-2023

43-летний --- еще может в штрафбате кровью искупить

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