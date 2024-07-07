Трижды судимая "пацанка" работает в детском лагере

Руководство просят проверить, тщательно ли они выбирают сотрудников

07 июля 2024, 12:08, ИА Амител

Тюремный забор / Фото: pxhere.com

Вера Федоренко, бывшая участница реалити-шоу "Пацанки", трижды судимая за серьезные преступления, теперь работает воспитательницей в детском лагере. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первый раз Федоренко была приговорена к девяти годам лишения свободы за непредумышленное убийство. Во второй раз она отправилась в тюрьму за разбойное нападение на несовершеннолетнего. И вскоре после освобождения, в 2022 году, она снова оказалась за решеткой – на этот раз за кражу банковской карты на вокзале в Сочи.

Через девять месяцев после освобождения Федоренко появилась на съемках восьмого сезона "Пацанок". Там у нее произошел конфликт с 53-летней актрисой Ириной Соловьевой, который перерос в драку. После съемок Соловьева написала заявление в полицию.

26 июня в социальных сетях Федоренко опубликовала видео с детьми и фото в футболке с надписью "Воспитатель". Она сообщила, что приехала на смену в лагерь благотворительного фонда "Дикони". Увидев это видео, Соловьева обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить, как человека с судимостями допустили к работе с детьми.