Трое детей и двое взрослых погибли в ДТП на российской трассе

Водитель легковушки уснул за рулём

03 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Кадр из видео: ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области

Пять человек, в том числе трое детей, погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком в Нижегородской области, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное МВД.

Авария случилась 3 июня около 05:20 мск на трассе Москва – Уфа в Воротынском районе. Водитель Nissan выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "ГАЗон".

В результате ДТП водитель и три пассажира легковушки (из них двое детей 2014 и 2015 годов рождения) скончались. Ещё одну женщину и ребёнка 2020 года рождения из этой же машины госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии. Последний вскоре умер в реанимации, отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов. По его словам, водитель грузовика не пострадал.

В ГИБДД региона сообщили, что причина трагедии – сон за рулём.